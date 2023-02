Naukowcy: dwa razy więcej drzew w miastach mogłoby ocalić zdrowie tysięcy ludzi

Podwojenie liczby drzew w europejskich miastach mogłoby się przełożyć na zmniejszenie liczby zgonów związanych z upałami o tysiące – wynika z badań modelowych, których wyniki prezentuje „The Lancet”.

Od dawna wiadomo, że temperatury w miastach są wyższe, niż na pobliskich obszarach wiejskich. Powierzchnie miejskie, takie jak asfalt i beton, pochłaniają i zatrzymują ciepło. Na niektórych obszarach różnica temperatur między miastami a pobliskimi obszarami wiejskimi może przekraczać 4 st. C.

Ponieważ zmiany klimatu przyspieszają, miasta muszą przygotować się na coraz bardziej ekstremalne fale upałów. W 2022 roku w niektórych częściach Wielkiej Brytanii po raz pierwszy temperatura osiągnęła 40 st. C.

Ten efekt "miejskiej wyspy ciepła" (ang. Urban Heat Island, UHI) pomagają jednak złagodzić drzewa.

Średnie pokrycie drzewami w europejskich miastach to nieco poniżej 14,9 proc. Miasta takie, jak Londyn i Barcelona, dążą do podwojenia tej wartości do 30 proc., odpowiednio do 2030 i 2037 roku.

Aby zbadać efekt związany z osiągnięciem tego celu, Tamara Iungman i jej współpracownicy z Instituto de Salud Global (ISGLOBAL)w Barcelonie (Hiszpania) wykorzystali dane dotyczące śmiertelności osób powyżej 20. roku życia z 93 miast, zamieszkanych przez 57 milionów ludzi. Badali okres trzech miesięcy - od czerwca do sierpnia roku 2015. Wybrano ten właśnie rok, ponieważ jest on ostatnim, dla którego dostępne są ogólnoeuropejskie statystyki, a temperatury były typowe dla obecnego klimatu europejskiego.

Między czerwcem a sierpniem 2015 r. w 93 miastach doszło do 6700 przedwczesnych zgonów z powodu ekstremalnych upałów. Jak wskazują wyniki modelowania, dzięki podwojeniu zadrzewienia w europejskich miastach z 15 do 30 proc. i wynikającemu z tego obniżeniu średnich temperatur w lecie o 0,4 stopnia Celsjusza, liczba zgonów związanych z upałami w miesiącach letnich spadłaby o prawie 40 proc., czyli o ponad 2600 zgonów. Największe korzyści z dodatkowych drzew odniosłyby miasta na wschodzie i południu Europy.

"Wiemy już, że wysokie temperatury w środowisku miejskim wiążą się z negatywnymi skutkami zdrowotnymi, takimi jak niewydolność krążeniowo-oddechowa, hospitalizacja i przedwczesna śmierć. To największe badanie tego rodzaju i pierwsze, które dotyczy w szczególności przedwczesnej śmiertelności spowodowanej wyższymi temperaturami w miastach oraz liczby zgonów, którym można by zapobiec poprzez zwiększenie pokrywy drzewnej" - wskazała główna autorka badań (DOI: 10.1016/S0140-6736(22)02585-5), Tamar Iungman.