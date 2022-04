Naukowcy: działania ochronne mogą jeszcze uratować Amazonię

Wylesienie Amazonii powoduje osuszenie atmosfery w tym rejonie, co z kolei sprzyja dalszej utracie lasów. Działania ochronne mogą jeszcze uratować puszczę.

Nowe badanie przeprowadzone przez ekspertów z chińskiego Instytutu Fizyki Atmosferycznej pokazało, że postępujące ubytki w amazońskich lasach prowadzą do nieodwracalnych zmian w miejscowym obiegu wody.

Możliwy skutek to Amazonia praktycznie bez drzew. Wylesianie powoduje bowiem silny spadek ilości wody wędrującej z ziemi do atmosfery. Od niższych warstw aż do środkowej troposfery staje się ona coraz bardziej sucha.

Dzieje się tak pomimo spowodowanego ociepleniem oceanu wzrostu napływu wilgoci z tropikalnych rejonów Atlantyku.

"To wynik tego, że wylesianie powoduje napędzane ciepłem prądy wznoszące. Gorące i suche powietrze unosi się w górę, co zmniejsza opadanie wilgoci pochodzącej z tropikalnego Atlantyku" - wyjaśnia dr XU Xiyan, autorka badania opisanego na łamach periodyku "Environmental Research" (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac4c1d).

Wysuszanie atmosfery szczególnie przybiera na sile w południowo-wschodniej części Amazonii, gdzie ubytki lasu są szczególnie znaczące.

"Wzrost ilości wody napływającej z Oceanu Atlantyckiego nie może zrekompensować silnego wysuszania atmosfery, co wskazuje na zmiany w hydrologicznym systemie Amazonii" - dodaje dr JIA Gensuo.

Badacze mają też jednak dobre wiadomości.

Według ich obserwacji wysuszanie na północy regionu dopiero się rozpoczęło, co stwarza okno czasowe dla działań zapobiegawczych. "Prowadzona na dużą skalę ochrona i odbudowa lasu nadal wydają się obiecujące i dają możliwość odwrócenia trendu wysuszania oraz zapaści ekosystemu" - podkreśla dr JIA.

Brazylia i inne kraje prowadzą już takie działania, co jak się uważa, nie tylko pomaga samej Amazonii, pozytywnie wpływa na światowy klimat.