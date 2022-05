Naukowcy opracowali przyjazny dla środowiska papierowy „plastik”

Naukowcy opracowali papier, który ma właściwości podobne jak plastik. Zawiera przy tym same nieszkodliwe składniki i po użyciu, z łatwością się rozkłada.

Znalezienie bezpiecznych materiałów, które zastąpiłyby dzisiejsze tworzywa stało się już palącą potrzebą w obliczu przepełniających się plastikowymi odpadami mórz i lądów.

Naukowcy dają na szczęście nadzieję. Do tej grupy należą eksperci z Uniwersytetu Tokijskiego, którzy uważają, że w wielu zastosowaniach plastik można zastąpić bezpiecznym dla natury papierem.

Ich zdaniem można tego łatwo dokonać dzięki specjalnej powłoce. Nadaje ona papierowi wodoodporność oraz inne właściwości typowe dla tworzyw sztucznych.

"Moim zdaniem największy problem dotyczący plastików jest taki, że się nie rozkładają ani szybko ani bezpiecznie" - podkreśla prof. Zenji Hiroi, autor wynalazku opisanego w piśmie "Industrial & Engineering Chemistry Research" (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.2c00784).

"Istnieją materiały, które mogą rozpadać się bezpiecznie, takie jak papier, ale z oczywistych powodów papier nie nadaje się do większości zastosowań typowych dla plastiku. Znaleźliśmy jednak sposób na to, aby nadać papierowi niektóre cechy plastiku, bez żadnych jego wad. Nasz wynalazek nazwaliśmy Choetsu. To niedroga biodegradowalna powłoka, która daje zwyczajnemu papierowi wodoodporność i wytrzymałość" - wyjaśnia badacz.

Nowy materiał wystarczy nanieść na papierową powierzchnię.

W kontakcie z wilgocią obecną w powietrzu i celulozą z papieru zmamienia się on w trwałą powłokę.

Dodatkowo, w czasie zachodzących w tym czasie reakcji powstaje też warstwa z dwutlenku tytanu, która zapobiega przyleganiu zabrudzeń i bakterii.

Materiał składa się przy tym z samych bezpiecznych dla środowiska substancji, które z czasem rozpadają się na proste składniki, takie jak węgiel, woda i przypominający piasek krzem.

"Wyzwanie techniczne zostało pokonane i już niedługo powinniśmy widzieć pierwsze zastosowania, takie jak produkcja przedmiotów używanych do spożywania i przechowywania jedzenia" - twierdzi prof. Hiroi.

"Chcemy teraz wykorzystać nasze podejście w innego typu materiałach. Materiał można zmienić tak, by dodać odporne na zabrudzenia i pleśnie powłoki do szkła, ceramiki, a nawet plastiku, tak aby przedłużyć ich czas przydatności" - dodaje badacz.