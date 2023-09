Naukowcy przedstawili przepis na życie

Biolodzy przedstawili kilkaset chemicznych recept, które teoretycznie mogą doprowadzić do powstania życia. Opracowana lista niezbędnych składników pomoże w poszukiwaniach śladów życia lub warunków do jego powstania na dalekich planetach.

Jak przypominają eksperci z University of Wisconsin-Madison (USA), życie na odległych planetach może się mocno różnić od tego, jakie znamy na Ziemi.

Jednak Wszechświat zawiera ograniczoną liczbę chemicznych składników i skończona jest także liczba sposobów ich interakcji.

Badacze wykorzystali te warunki, aby stworzyć, jak mówią "książkę kucharską" z setkami chemicznych przepisów na życie. Lista składników może pomóc astronomom w poszukiwaniach najbardziej dogodnych warunków dla życia na odległych globach.

Jak wyjaśniają naukowcy, droga do życia wiedzie od prostych chemicznych reakcji do złożonych cykli reakcji, które zachodzą w komórkach.

Ewolucja życia wymaga powtarzalnych procesów, ale początki mogą być skromne.

"Geneza życia to naprawdę tworzenie czegoś z niczego" - mówi prof. Betül Kaçar, autorka badania opisanego na łamach "Journal of the American Chemical Society" (http://dx.doi.org/10.1021/jacs.3c07041).

"Ale to 'coś' nie może się zdarzyć tylko raz. Życie sprowadza się do chemii i warunków, które mogą generować samoreplikujący się wzorzec reakcji" - wyjaśnia.

Tego typu chemiczne reakcje, które nieustannie się powtarzają nazywają się reakcjami autokatalitycznymi.

Badacze znaleźli 270 kombinacji cząsteczek (zawierających atomy ze wszystkich grup i rzędów układu okresowego) z potencjałem do wspomnianej autokatalizy.

"Uważano, że tego rodzaju reakcje są bardzo rzadkie. Pokazujemy, że jest inaczej. Wystarczy spojrzeć we właściwe miejsce" - mówi prof. Kaçar.

Naukowcy porównują autokatalizę do rosnącej populacji królików - wystarczy mieć ich kilka na początku, aby szybko uzyskać całą gromadę.

"Nigdy nie dowiemy się z całą pewnością, jak życie zaczęło się na naszej planecie - nie posiadamy wehikułu czasu. Jednak w probówce możemy stworzyć różne planetarne warunki, aby zrozumieć, jak dynamika potrzebna do utrzymania życia może ewoluować" - wyjaśnia prof. Kaçar.

"Carl Sagan powiedział, że jeśli chcesz upiec placek od zera, najpierw musisz stworzyć Wszechświat. Myślę, że jeśli chcemy zrozumieć wszechświat, najpierw musimy upiec kilka placków" - swoją pracę żartobliwie opisuje badaczka.

