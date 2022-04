Naukowcy z PG pracują nad związkami, które pomogą opracować lek na COVID-19

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad otrzymaniem nowych związków blokujących działanie enzymów odgrywających kluczową rolę w procesie namnażania koronawirusa SARS-CoV-2. "Potencjalny lek mógłby być stosowany w początkowej fazie choroby i dzięki czemu uniemożliwić jej rozwój do ciężkiej postaci" - powiedział PAP, kierownik zespołu z PG prof. Sebastian Demkowicz.

Politechnika Gdańska poinformowała, że w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego pod kierownictwem prof. Sebastiana Demkowicza trwają prace nad otrzymaniem nowych związków blokujących działanie enzymów odgrywających kluczową rolę w procesie namnażania koronawirusa SARS-CoV-2.

"Otrzymaliśmy skuteczne inhibitory enzymu proteazy SARS-CoV-2 Mpro, czyli niskocząsteczkowych związków chemicznych, które są zdolne do hamowania aktywności tego białka" - tłumaczył PAP, prof. Sebastian Demkowicz.

Badania - jak przyznaje naukowiec - są na wstępnym etapie, jeśli chodzi o rozwój leku. Do tej pory zostały przeprowadzone badania in vitro (laboratoryjne badania +poza organizmem+ czyli w hodowlach komórkowych) w tym: testy otrzymanych substancji chemicznych wobec enzymu (proteaza SARS-CoV-2 Mpro). "Jest to enzym, który jest konieczny do namnażania wirusa w organizmie (enzymy to białka, które pełnią funkcję katalizatorów różnych reakcji chemicznych zachodzących w organizmach). Blokowanie jego aktywności w wyniku działania otrzymanych związków uniemożliwia rozwój wirusa i potencjalny rozwój choroby. Uzyskane wyniki eksperymentalne potwierdziły, że otrzymane przez nas substancje bardzo efektywnie hamują działanie wspomnianej proteazy" - dodaje profesor.

W ramach badań przeprowadzono również testy wobec ludzkich komórek płuc i śródbłonka naczyń krwionośnych w celu określenia bezpieczeństwa potencjalnego stosowania. "W tych badaniach otrzymujemy wstępne informacje dotyczące cytotoksyczności i na ich podstawie możemy stwierdzić czy testowane substancje są bezpieczne na tym etapie badań. Wyniki potwierdziły, że otrzymane związki nie wykazują cytotoksyczności i są bardzo obiecujące" - tłumaczył naukowiec.

Zdaniem profesora, efekty prac w przyszłości mają pozwolić na opracowanie skutecznego, bezpiecznego i taniego polskiego leku eliminującego ciężki przebieg COVID-19.

"Spodziewamy się, że otrzymane substancje będą skutecznie działać również wobec wirusa SARS-CoV-2 oraz potwierdzi się ich potencjał w badaniach na żywych organizmach" - dodawał Demkowicz.

Naukowiec jest zdania, że otrzymane związki nie wpłyną bezpośrednio na liczbę zachorowań na COVID-19. "Otrzymane związki jako leki są skierowanie do leczenia choroby, czyli już docelowo dla pacjentów, którzy zostali zainfekowani koronawirusem. Na liczbę zachorowań wpływają głównie szczepionki oraz inne działania profilaktyczne" - tłumaczył.

Zanim lek trafi do aptek będzie musiał przejść m.in. badania kliniczne. "Z reguły rozwój leków w normalnej sytuacji trwa kilka lat lub więcej. Trzeba pamiętać, że oprócz badań laboratoryjnych (przedklinicznych) wymagane jest pomyślne przejście przez poszczególne etapy badań klinicznych i zgoda na rejestrację leku. Tempo takich badań jest różne, zależy w dużej mierze od możliwości finansowania i odpowiedniego wsparcia inwestorów" - dodawał Demkowicz.

Projekt pt. "Projektowanie, synteza oraz badania aktywności biologicznej nowych inhibitorów proteazy SARS-CoV-2 Mpro jako potencjalnych chemoterapeutyków w leczeniu COVID-19" realizowany jest w ramach programu Curium - Combating Coronavirus. Wartość projektu to ponad 195 tys. zł.