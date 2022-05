Naukowe atrakcje Nocy Muzeów

W nocy z soboty na niedzielę w całej Polsce otworzą się dla zwiedzających drzwi muzeów, instytucji kulturalnych i publicznych, ale także uczelni, instytutów naukowych i centrów nauki. Udział w tych wydarzeniach jest bezpłatny lub kosztuje symboliczną złotówkę. Na część z nich obowiązuje rezerwacja miejsc.

Naukowcy, animatorzy i popularyzatorzy nauki w wielu polskich miastach przygotowali w tym dniu pokazy, prezentacje, warsztaty i gry dla szerokiej publiczności.

W Warszawie atrakcje na Noc Muzeów przygotowały 202 placówki działające w stolicy. Program (https://xyz.um.warszawa.pl/N/NocMuzeow/WWW/files/Noc-Muzeow-2022-PL.pdf) z podziałem na dzielnice, pozwala wybrać wydarzenie odpowiednie dla dorosłych, rodzin z dziećmi, a nawet wyróżniono miejsca przyjazne dla osób z towarzyszącymi psami i kotami. Niektóre zajęcia uzupełnią transmisje online. Większość wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Centrum Nauki Kopernik otwiera swoje wystawy i Planetarium, a dodatkowo oferuje atrakcje specjalne. Goście "Kopernika" będą mogli przetestować nietypowe instrumenty na nowej wystawie muzycznej GraMY-Wygramy, posłuchać transformatorów Tesli w Teatrze Wysokich Napięć, obejrzeć świetlny pokaz z udziałem mimów, zaprogramować robota i podziwiać wiosenne gwiazdozbiory w Planetarium.

A dla osób ciekawych, jak wyglądają zakamarki Politechniki Warszawskiej niedostępne na co dzień, uczelnia organizuje w Gmachu Głównym wieczór inżynierski. Na spacer rektorskimi ścieżkami zabierze gości prof. Mirosław Karpierz, prorektor ds. ogólnych. Osoby, które chciałyby oderwać się na chwilę od ziemi, mogą wybrać się na spacer pod słynnym świetlikiem znajdującym się nad Dużą Aulą. To miejsce to gratka dla wszystkich fanów fotografii i architektury - będzie można robić zdjęcia.

Studenci i naukowcy Politechniki Warszawskiej odkryją przed nocnymi markami tajemnice luminescencji, druku 3d, laserów, map i atlasów, holografii, a nawet medycyny.

W otwartych przestrzeniach stolicy odbywają się dziesiątki imprez. Będzie m.in. szansa zobaczenia Radiostacji Babice nocą. Był to jeden z największych cudów gospodarczych okresu II RP. To dzięki niej Polska tuż po odzyskaniu niepodległości mogła kontaktować się z całym światem. 127 metrowe wieże były widoczne z oddali a nawet przez kilka lat były najwyższą budowlą w przedwojennej Polsce. Do dziś po tym zabytku zachowały się malownicze ruiny w Lesie Bemowskim.

Tegoroczna krakowska Noc Muzeów odbędzie się pod hasłem: "Moc Muzeów ‒ dla Ukrainy". Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius zaprezentuje m.in. makatę z manufaktury działającej pod patronatem Potockich w Buczaczu na Ukrainie. Wystawa w Muzeum Inżynierii i Techniki, poświęcona zaś będzie Stanisławowi Lemowi i jego krakowskim ścieżkom ‒ goście odkryją jego ulubione miejsca, dowiedzą się, jakimi samochodami jeździł po ulicach miasta. Muzeum zaprasza także na grę miejską "Śladem Polskich Wynalazków". Dla rodzin z dziećmi zaplanowano m.in. warsztaty w Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych PAN pt. "Jak zbudowany jest mikroskop?".

Program Nocy Muzeów w Krakowie jest dostępny na stronie: https://www.krakow.pl/aktualnosci/259666,33,komunikat,_moc_muzeow_dla_ukrainy__w_noc_muzeow_2022_.html?_ga=2.130622726.888682190.1651936991-1246597756.1610542306l

W ramach tegorocznej Nocy Muzeów w Łodzi tamtejsze Centrum Nauki i Techniki zaprasza do zwiedzania EC1 - przestrzeni zabytkowej elektrowni, która wróciła do życia w całkiem nowej roli: interaktywnego i multimedialnego centrum nauki. Goście poznają tam świat paliw, wejdą do wnętrza kotła, zobaczą, jak turbina współpracuje z generatorem i własnoręcznie wyprodukują prąd. Na zwiedzających czekają także pozostałe wystawy: "Rozwój wiedzy i cywilizacji" oraz "Makro i mikro świat".

W Noc Muzeów w Łodzi czynne będą m.in. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Przyrodnicze UŁ, które prezentuje m.in. wystawę skamieniałości i modeli fauny ery paleozoicznej i mezozoicznej. Szczegółowy program łódzkich wydarzeń jest dostępny na stronie: https://uml.lodz.pl/kultura/noc-muzeow-2022/

Adam Mickiewicz będzie głównym bohaterem Nocy Muzeów na UAM w Poznaniu. Uczelnia zaprasza na wycieczki, wystawy i prelekcje w Collegium Maius. Wśród wielu atrakcji zaplanowanych w uniwersyteckim budynku znajdzie się m.in. gra miejska pod hasłem "Przechadzka z Adasiem" czy wystawa "Dlaczego Mickiewicz, czyli o tym, jak poeta został patronem Uniwersytetu", poświęcona związkom wieszcza w Wielkopolską. W ramach zwiedzania Collegium Maius przewidziano wizytę w miejscach niedostępnych na co dzień szerokiej publiczności. Program wydarzeń na UAM znajduje się na stronie: http://muzeum.amu.edu.pl/?page_id=1873%20https://pik.poznan.pl/noc-muzeow-w-muzeum-uniwersytetu-im-adama-mickiewicza/

Podczas Nocy Muzeów w planetarium Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbędą się kosmiczne pokazy - nieboskłon kopuły gdyńskiego planetarium rozbłyśnie konstelacjami gwiazd. Gospodarzami wydarzenia będą studenci z koła naukowego "Nawigator", zrzeszonego przy Wydziale Nawigacyjnym uczelni. W Gdańsku z kolei będzie można odwiedzić m.in. m.in. Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych.

We Wrocławiu atrakcją Nocy Muzeów będzie bezpłatny wstęp na słynną wieżę Sky Tower, z malowniczą nocną perspektywą na całe miasto. Ale wydarzeń przygotowano znacznie więcej i są wśród nich imprezy popularyzujące naukę i szkolnictwo wyższe. W swoje podwoje zapraszają m.in. Wyższa Szkoła Humanistyczna, Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego udostępni odwiedzającym Aulę Leopoldyńską, która przez ostatnie dwa lata, ze względu na trwające prace konserwatorskie pozostawała zamknięta. Program wrocławskiej Nocy Muzeów jest dostępny na stronie: https://www.wroclaw.pl/kultura/noc-muzeow-wroclaw

Informacje o spotkaniach w pozostałych miastach i ośrodkach akademickich znajdują się na stronach lokalnych instytucji i uczelni.