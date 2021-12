NAWA: Ponad 5 mln zł na pomoc dla białoruskich studentów

Ponad 5 mln zł przeznaczyła w 2021 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) na stypendia dla 395 białoruskich studentów - przekazała agencja w środę.

Jak poinformowała NAWA, środki przyznano w ramach inicjatywy "Solidarni z Białorusią - studenci".

Spośród 395 osób, które otrzymują wsparcie, 271 to obywatele Białorusi rozpoczynający studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie, 124 to osoby, które kontynuują kształcenie na studiach w Polsce, będąc stypendystami w ramach zeszłorocznej inicjatywy NAWA "Solidarni ze studentami". Była to część działań w ramach akcji "Solidarni z Białorusią", którą przygotowała NAWA na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki).

NAWA przekazała w komunikacie przesłanym PAP, że podobnie jak w zeszłym roku, działanie "Solidarni z Białorusią - studenci" cieszyło się ogromną popularnością, o czym świadczy liczba wniosków - wpłynęło ich 1821.

"W ubiegłym roku naszą pomoc rozpoczęliśmy od kursów on-line języka polskiego dla młodzieży z Białorusi, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zakończyliśmy ją z kolei na stypendiach dla studentów, naukowców i nauczycieli. W tym roku, obserwując nieustanną potrzebę wsparcia studentów z Białorusi, postanowiliśmy kontynuować inicjatywę w postaci działania, w ramach którego stypendium będzie mogła otrzymać grupa najlepszych studentów spośród stypendystów ubiegłorocznej edycji oraz ci studenci, którzy dopiero w tym roku rozpoczęli studia, i wcześniej z takiej możliwości nie korzystali" - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska.

Jak wynika z informacji przekazanych przez agencję, studenci, którzy otrzymali w 2021 roku stypendium w ramach działania "Solidarni z Białorusią - studenci", kształcą się na 62 uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez MEiN. Najwięcej osób podjęło naukę w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim i Szkole Głównej Handlowej. Najchętniej wybierane przez białoruskich stypendystów kierunki to: zarządzanie, informatyka, filologie, biotechnologia i dziennikarstwo.

Wysokość stypendiów uzależniona jest od rodzaju studiów i wynosi 1250 zł (dla studentów studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich) lub 1500 zł (dla studentów studiów II stopnia).

NAWA przypomniała, że osoby z Białorusi stanowią drugą co do wielkości - po Ukraińcach - grupę studentów zagranicznych podejmujących kształcenie na polskich uczelniach. W roku akademickim 2014/2015 było ich ok. 4,2 tys., w roku 2020/2021 już ponad 9,7 tys. Jest to przyrost w porównaniu do poprzedniego roku akademickiego o 1,3 tys. osób. Zainteresowanie to widoczne jest każdego roku w naborach na studia - zauważono w komunikacie.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) to rządowa agencja podlegająca Ministrowi Edukacji i Nauki, działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej.