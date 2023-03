Nawet przemijająca utrata wagi jest dobra dla zdrowia

Osoby otyłe, które schudły dzięki behawioralnym programom odchudzania, a potem ponownie przybrały na wadze, po latach są mniej narażone na choroby serca i cukrzycę typu 2 – informuje pismo „Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes”.

Utrata masy ciała zmniejsza ryzyko przewlekłych chorób związanych z otyłością. Wcześniejsze badania wykazały jednak, że około połowa osób z otyłością, które uczestniczą w programach odchudzania, odzyskuje utraconą wagę w ciągu pięciu lat.

Aby zrozumieć długoterminowe skutki zdrowotne tego zjawiska, dr Jamie Hartmann-Boyce z University of Oxford i jej współpracownicy zebrali dane dotyczące ponad 60 000 dorosłych ze 124 randomizowanych, kontrolowanych badań behawioralnych programów kontroli wagi. Programy te zachęcają do zmiany nawyków żywieniowych lub do ćwiczeń fizycznych, aby wpłynąć na utratę wagi.

Wszystkie badania obejmowały dane dotyczące jednego lub więcej pomiarów kardiometabolicznych - takich jak ciśnienie krwi, częstość występowania chorób serca lub poziom cholesterolu - co najmniej 11 miesięcy po zakończeniu programu. W różnych badaniach osoby, które uczestniczyły w behawioralnych programach kontroli wagi, straciły średnio 2,8 kilograma więcej niż osoby z grup kontrolnych. Odzyskiwały również od 0,12 do 0,32 kilograma więcej każdego roku po zakończeniu programu.

U osób, które uczestniczyły w behawioralnych programach kontroli wagi widoczne było niewielkie, ale znaczące długoterminowe obniżenie poziomu cholesterolu, poziomu cukru we krwi i ciśnienia krwi. Pięć lat po zakończeniu programu wskaźnik cholesterolu uczestników był średnio o 1,5 punktu niższy niż przed programem. Widoczne było także statystycznie istotne obniżenie skurczowego ciśnienia krwi i poziomu cukru we krwi. Istnieją jednak dowody na to, że im większy powrót do poprzedniej wagi, tym mniejsza i krótsza ta poprawa.

"Kiedy myślimy o wpływie na poziomie populacji, sugerujemy, że mniej osób może trafić do szpitala z różnymi chorobami [kardiometabolicznymi]" - wskazała Hartmann-Boyce.

Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć, dlaczego odzyskanie wagi nie odwraca całkowicie korzyści zdrowotnych wynikających z utraty wagi. Być może poprawa diety i ćwiczenia przynoszą korzyści zdrowotne niezależnie od utraty wagi. Według Hartmann-Boyce możliwe także, że utrata masy ciała opóźnia wystąpienie problemów zdrowotnych. "Jeśli odzyskujesz wagę, przede wszystkim nie tylko tobie się to przytrafia. Ale to też nie znaczy, że nie było warto. Nie oznacza to, że nie było korzyści" - podkreśliła badaczka.

Więcej informacji w artykule źródłowym (https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCOUTCOMES.122.009348).