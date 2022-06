Nawrocki: wszyscy mamy dla Polski jeszcze wiele do zrobienia

Wszyscy mamy dla Polski jeszcze wiele do zrobienia. Dziś to was różni od Danuty Siedzikówny "Inki" i Zdzisława Ładochy "Żelaznego", że jeśli kochacie Polskę i chcecie jej służyć, to nie musicie dla niej umierać - powiedział w środę do uczestników XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.

Inaugurując obrady XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży Nawrocki zaznaczył, że dzieciom obecnym w Sejmie "udało się położyć pomost pomiędzy wartościami, które przyświecały największej podziemnej armii świata, Armii Krajowej, i żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, którzy walczyli o Polskę wolną i niepodległą, a współczesnym światem, XXI wiekiem".

"To znaczy, że jesteście bardzo zdolni, bo to zadanie trudne nawet dla zawodowych historyków" - ocenił.

Zdaniem prezesa IPN wartością, która jest dominująca zarówno dla bohaterów z okresu II wojny światowej i tych, którzy walczyli o wolność po roku 1945, jak i dla ludzi żyjących w XXI wieku, jest "miłość do Polski".

"Miłość do Polski cierpliwa jest. I cierpliwości możemy od nich się uczyć, bo przez 6 lat II wojny światowej walczyli w przerażających warunkach o Polskę wolną i niepodległą. Bili się o nią także w 1945 r." - przypomniał.

Nawrocki podkreślił, że "miłość do Polski jest łaskawa". "To jest taka miłość, jak dzieci do rodziców i rodziców do dzieci. Ta miłość wiele wybacza, jest często bezwarunkowa" - dodał.

Jak stwierdził, "miłość do Polski nie zazdrości". "My Polacy nie zazdrościmy wielkiego potencjału i dobrobytu innych narodów, tylko chcemy budować dobrobyt wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski" - wyjaśnił.

"Miłość do Polski w końcu buduje w nas pełne poczucie gotowości do walki o te wartości, które przyświecały żołnierzom podziemia antykomunistycznego po roku 1945, żołnierzom Armii Krajowej i żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych" - zaznaczył.

Nawrocki podkreślił, że "wszyscy mamy dla Polski jeszcze wiele do zrobienia". "Dziś to was i nas różni od żołnierzy, którzy byli bohaterami waszych esejów - od Danuty Siedzikówny +Inki+, Zdzisława Ładochy +Żelaznego+ - że jeśli kochacie Polskę i chcecie jej służyć i dla niej pracować, to nie musicie tak jak oni (...) dla niej umierać" - mówił.

Szef IPN przypomniał, że Danuta Siedzikówna umierała tuż przed 18-tymi urodzinami ze słowami: "Niech żyje Polska" na ustach. "My musimy dla Polski pracować, poświęcać nasze talenty. Ale musimy też pamiętać o naszych bohaterach. O to was proszę" - zakończył.