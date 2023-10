– Narodowy Bank Polski jest jednym z niewielu banków centralnych na świecie, które nie uczestniczą w Network for Greening the Financial System – mówił członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Jego zdaniem tematyka transformacji energetycznej jest u nas zaniedbywana.

Polska jest największym (po Bułgarii) trucicielem w Unii Europejskiej pod względem emisji dwutlenku węgla i równocześnie krajem mocno zapóźnionym w realizacji planu ograniczenia tych emisji, aby osiągnąć unijny cel, jakim jest tzw. neutralność klimatyczna w 2050 roku.

Jak podkreślił na konferencji PRECOP 28 w Katowicach członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki, jeśli chcemy mieć silną gospodarkę, która w dalszym stopniu się rozwija, to tak naprawdę nie mamy wyjścia, musimy przyspieszyć naszą transformację energetyczną. Bez tego utracimy konkurencyjność.

Członek RPP zauważył także, że – jeśli wziąć pod uwagę jego poletko – to Narodowy Bank Polski (NBP) jest jednym z bardzo niewielu banków centralnych na świecie, które w ogóle nie uczestniczą w Network for Greening the Financial System, sieci instytucji finansowych, których zadaniem jest zmienianie sektora finansowego w taki sposób, aby sprzyjał on transformacji energetycznej.

PRECOP 28 odbywa się w dniach 5-6 października 2023 roku w Katowicach. To dwudniowa konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP 28).

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) i redaktor corocznej publikacji "Zielone finanse w Polsce", na konferencji PRECOP 28 brał udział w sesji "Zrównoważone finanse", na konferencji PRECOP 28, na której mówił o tym, dlaczego transformacja energetyczna jest kluczowym problemem dla polskiej gospodarki.

Kotecki: bez transformacji nasza gospodarka nie zachowa konkurencyjności

Jak podkreślił Kotecki na PRECOP 28, jeśli chcemy mieć silną gospodarkę, która w dalszym stopniu się rozwija, to tak naprawdę nie mamy wyjścia, musimy przyspieszyć naszą transformację energetyczną.

Powinniśmy robić więcej i szybciej. Trzeba też sobie uświadomić, że tak naprawdę nie rozmawiamy tutaj o tym, czy będziemy mieć prąd z węgla, czy z innego źródła. Mówimy o kluczowym problemie, którego rozwiązanie jest niezbędna dla zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki. Im dłużej będzie trwać transformacja, tym mocniej będziemy tracić konkurencyjność. "Brudny" prąd będzie sprawiał, że będziemy w coraz gorszej sytuacji pod tym względem – zauważył Kotecki.

Praca jest w jego ocenie na tyle ogromna, że wymagałaby w ogóle zarysowania nowej polityki gospodarczej, której trzonem byłaby transformacja energetyczna, ale potrzebne są też zmiany w polityce rynku pracy, podatkach czy edukacji Polaków, bo na razie Polacy nie wiedzą zbyt wiele o problemach, jakimi są niebezpieczne, wywołane przez człowieka zmiany klimatu.

– Jest wiele obszarów, które powinny się razem zbiegać w celu ogromnej, strukturalnej zmiany, jakim jest transformacji polskiej gospodarki – podkreślił Kotecki.

Członek RPP nie chciał jednak udzielić odpowiedzi na pytanie prowadzącego spotkanie Bogusława Chraboty, redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej", dlaczego taki plan jeszcze nie powstał.

Jak stwierdził, jako członek RPP może się podać przykład z tego poletka, którym się zajmuje.

– Narodowy Bank Polski (NBP) jest jednym z bardzo niewielu banków centralnych na świecie, które nie uczestniczą w Network for Greening the Financial System – zauważył.

Network for Greening the Financial System to sieć instytucji finansowych, których zadaniem jest zmienianie sektora finansowego w taki sposób, aby sprzyjał on transformacji energetycznej. Od kilku lat banki centralne i instytucje finansowe w rodzaju naszej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wymieniają się doświadczeniami z tym związanymi.

– Obecnie w programie jest ponad 100 banków centralnych. Nie trzeba nawet składki płacić. Wystarczy tylko słuchać, o czym te inne banki centralne mówią – stwierdził Kotecki. – To jest trochę taka odpowiedź. Na moim poletku nie ma nawet zainteresowania. A wbrew może pozorom. Nawet w banku centralnym powinno się już coś dziać w tym zakresie. Tymczasem nie dzieje się – zauważył.

PRECOP 28 to przygotowanie do COP 28 w Dubaju

PRECOP 28 to dwudniowa konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP 28). - W 2018 roku w Katowicach odbył się szczyt klimatyczny COP 24. Ważne jest, aby te idee były kontynuowane i rozwijane. Stąd pomysł na konferencję PRECOP. Obecna edycja to przygotowanie do COP 28 w Dubaju – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, otwierając PRECOP 28.

Organizatorami PRECOP 28 są United Nations Global Compact Network Poland – polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ ds. współpracy z biznesem wspierającym zrównoważony rozwój oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych.

PRECOP 28 odbywa się w dniach 5-6 października 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, arenie takich wydarzeń jak: Europejski Kongres Gospodarczy, Intel Extreme Masters, Szczyt Cyfrowy ONZ (IGF 2021), Szczyt Antydopingowy (WADA 2019) i wiele innych.