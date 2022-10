NBP zwycięzcą prestiżowej, międzynarodowej nagrody (komunikat)

Narodowy Bank Polski poinformował, że usługa zamiany monet w urządzeniach samoobsługowych w Oddziałach Okręgowych NBP, została zwycięzcą prestiżowej nagrody "Excellence in Currency", przyznawanej przez banki centralne i producentów znaków pieniężnych stowarzyszonych w organizacji International Association of Currency Affairs (IACA).

Nagroda została wręczona podczas odbywającej się w Amsterdamie "The Coin Conference", największej na świecie konferencji poświęconej tematyce emisji, produkcji i logistyki monet. Laureaci nagrody wyłaniani są w wyniku głosowania wszystkich członków International Association of Currency Affairs. Narodowy Bank Polski zdobył pierwsze miejsce w kategorii "Najlepsza nowa moneta, zabezpieczenie lub rozwiązanie logistyczne", wygrywając z nominowanymi do tej samej nagrody Japonią i Kanadą.

"NBP został doceniony za uruchomienie usługi zamiany monet w swoich oddziałach okręgowych i otwartość banku centralnego na potrzeby obywateli" - powiedział prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. "W imieniu Zarządu NBP chciałbym złożyć serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, które oddały na NBP głos. Zdobycie pierwszego miejsca dzięki opiniom ekspertów z międzynarodowych instytucji finansowych to szczególne wyróżnienie. Gratuluję pracownikom NBP, ale również innym instytucjom nominowanym, oraz zwycięzcom w innych kategoriach" - dodał prof. Glapiński.

Od czasu uruchomienia usługi w styczniu 2021 r. we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP, skorzystało z niej 240 tys. osób, które zdeponowały 350 mln sztuk monet o łącznej wartości nominalnej ok 190 mln zł, co niewątpliwie potwierdza duże zainteresowanie tym innowacyjnym rozwiązaniem.

Usługa pozwala klientom na samodzielne wykonanie transakcji wpłaty monet do urządzenia, a następnie odebranie ich równowartości w kasie Oddziału w wyższych nominałach znaków pieniężnych. Klient może również wybrać opcję dokonania wpłaty równowartości zdeponowanych monet na rachunek bankowy za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych BLIK (dotyczy banków, które uaktywniły dostęp do tej usługi).

Szczegółowe informacje o nagrodzonej usłudze NBP można znaleźć na stronie internetowej (zakładka banknoty i monety/zamiana monet) Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl).

