NCK: Ruszył nabór wniosków do programu EtnoPolska 2022

Narodowe Centrum Kultury (NCK) ogłasza nabór wniosków do programu EtnoPolska 2022, który potrwa do 17 stycznia 2022 r. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Jak wyjaśniono, "program o budżecie 10 mln zł, służy wspieraniu działań w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego". "Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji, inspirować się nią, jak również ukazywać ją we współczesnych kontekstach" - napisano.

Zaznaczono, że "program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu".

"EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiada na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich - dlatego przewiduje preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców" - czytamy w informacji na stronie NCK.

Jak wyjaśniono, "uprawnione do składania wniosków w programie są: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych; organizacje pozarządowe; koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie może być zawieszona".

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania - od 1 marca do 17 października 2022 r.

Nabór wniosków trwa do 17 stycznia 2022 r.

Jak wyjaśniono, "złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem: www.sop.nck.pl".

Zaznaczono, że "wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej", a "na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej".