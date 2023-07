NFZ ma mieć więcej czasu na przygotowywanie sprawozdań, projekt w konsultacjach

Narodowy Fundusz Zdrowia ma mieć więcej czasu na przygotowywanie sprawozdań. Zgodnie z opublikowanym w piątek projektem rozporządzenia mają być przygotowywane nie w ciągu 75, ale 100 dni od zakończenia kwartału, którego dotyczy sprawozdanie.

Zmiana - jak wskazano w uzasadnieniu - jest wprowadzana na wniosek prezesa Funduszu w celu optymalizacji i automatyzacji procesu przygotowania sprawozdań okresowych.

Obecnie sprawozdanie składa się z 140 zestawień. W ich przygotowanie zaangażowane są komórki organizacyjne centrali (13 komórek i około 40 osób) i każdy z 16 oddziałów wojewódzkich (łącznie około 80 osób).

Przygotowanie sprawozdania w centrali, jak podano, zajmuje około 130-180 osobodni.

W uzasadnieniu podniesiono, że w celu ograniczenia zaangażowania tak wielu pracowników, Fundusz podjął działania, aby jak największa liczby raportów tworzona była automatycznie z systemów informacyjno-informatycznych na poziomie centrali.

Zauważono, że dane obejmujące określony kwartał wpływają do centrali Funduszu najwcześniej po siedmiu tygodniach od jego zakończenia, co oznacza, że Fundusz ma 26 dni kalendarzowych na przygotowanie sprawozdania, uzyskanie akceptacji Rady Funduszu i przekazanie sprawozdania do Ministerstwa Zdrowia.

Wnioskodawcy podnoszą, że wydłużenie okresu o 25 dni pozwoli Funduszowi na wdrożenie procesu automatyzacji przygotowywania sprawozdań okresowych, zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk związanych z krótkim czasem między zasileniem systemów Funduszu, a terminami dostarczenia sprawozdania do Rady Funduszu oraz wpłynie pozytywnie na jakość i rzetelność przekazywanych danych.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Wydłużony okres będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania za drugi kwartał 2023 r.