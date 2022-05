NFZ: nowe ułatwienia w powstaniu i prowadzeniu ośrodków opieki psychologicznej dla dzieci

Tworzenie mniejszych niż do tej pory zespołów środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, wyższe wyceny kluczowych świadczeń i korzystniejszy sposób rozliczania - to ułatwienia, które wprowadził NFZ dla placówek tego typu.

"Dzięki reformie psychiatrii dziecięcej i zmianom w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wprowadziliśmy duże ułatwienia w powstaniu i prowadzeniu placówek tego typu - poinformował PAP zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Narodowego Funduszu Zdrowia Paweł Florek.

Jak dodał "nowe warunki powstania i funkcjonowania placówek tego typu ułatwiają powstanie ich w mniejszych miejscowościach i zwiększą dostępność dla małych pacjentów".

Jedną ze zmian jest możliwość utworzenia mniejszych zespołów środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny). Dotychczas na tym poziomie referencyjnym mogły funkcjonować wyłącznie czteroetatowe placówki. Od marca br. mogą powstać także dwuetatowe zespoły, które umożliwią terapię i wsparcie dla dzieci nawet z najmniejszych gmin.

NFZ zmniejszył też wymaganą liczbę świadczeń miesięcznych, koniecznych do zrealizowania przez dotychczasowe placówki. Zgodnie z wnioskiem placówek, dla czteroetatowego zespołu składającego się z psychologa, psychoterapeuty i terapeuty środowiskowego, wymagana liczba miesięcznych świadczeń została zmniejszona z 412 do 375.

Wprowadzono też korzystniejszy sposób rozliczania świadczeń. Placówki (I poziomu referencyjnego) zostały objęte nowym, hybrydowym sposobem rozliczania świadczeń. Opiera się on na ryczałcie miesięcznym (m.in. na koszty infrastruktury, koszty personelu realizującego usługi bez obecności pacjenta, tj. udział w konsyliach, przeprowadzenie działań koordynacyjnych, czy udział w superwizjach) oraz opłacie za świadczenia (wizyty, porady, sesje) - rozliczanych godzinowo.

Od marca br. NFZ wprowadził również wyższe wyceny kluczowych świadczeń, a dodatkowo od 1 kwietnia 2022 r. wyceny świadczeń wzrosły o 4,5 proc.

Według nowych stawek w przypadku ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny) miesięczny ryczałt wynosi ok. 22 tys. zł. Natomiast miesięczny koszt przeznaczony na wykonanie świadczeń przez 4-etatowy zespół wynosi ok. 36 tys. zł. W sumie to ponad 58 tys. zł miesięcznie dla jednej placówki.

Jeśli ośrodek zrealizuje więcej świadczeń dla dzieci i młodzieży, NFZ zapłaci także za każde nadwykonanie (czyli ponad 375 świadczeń), przy założeniu przestrzegania standardu kompleksowej realizacji świadczeń.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił w maju o kontynuacji reformy psychiatrii dziecięcej, która - jak mówił szef MZ - polega na zbudowaniu opieki środowiskowej, czyli przesunięciu ciężaru opieki psychicznej ze szpitali na poradnie, w których można dostać opiekę od specjalistów.

"Obecnie w kraju funkcjonuje 346 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny). Jeśli zabezpieczenie dostępności do świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży będzie niedostateczne, wtedy dyrektorzy OW NFZ będą ogłaszali postępowania w sprawie zawarcia nowych umów" - zapowiedział NFZ.

W tegorocznym planie finansowym NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień przeznaczono blisko 4,54 mld zł. To o 880 mln zł więcej niż w 2021 roku.