NFZ przypomina jak uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dziecka

Rodzic dziecka do 18 roku życia, ma automatycznie nadany dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta, pod warunkiem, że zgłosi je do ubezpieczenia zdrowotnego – przypomina w czwartek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Internetowe Konto Pacjenta, w skrócie IKP - to portal Ministerstwa Zdrowia, na którym szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o zdrowiu naszym, naszych dzieci i osób bliskich, które nas do tego upoważniły.

Rodzic ma dostęp do konta dziecka z poziomu swojego Internetowego Konta Pacjenta - w zakładce "Uprawnienia > Konta Twoich dzieci".

Powinny tam być widoczne dane wszystkich dzieci do 18 roku życia. Jednak - jak wskazuje NFZ - zdarzają się sytuacje, że dzieci nie będą widoczne na IKP.

Może się tak zdarzyć, gdy dziecko nie zostało zgłoszone przez rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego; dziecko ubezpiecza drugi rodzic i nie upoważnił nas do wglądu do danych dziecka; dane nie zostały jeszcze opublikowane, bo dziecko dopiero zostało zgłoszone do ubezpieczenia - publikacja na IKP może trwać do 21 dni.

Inne możliwości są takie, że nie jesteśmy prawnym opiekunem dziecka; dziecko ma własny tytuł ubezpieczenia - np. podjęło pracę sezonową, ma rentę, stypendium sportowe lub też dziecko ukończyło 18 lat i jego IKP staje się kontem osoby dorosłej.

NFZ radzi, że jeśli nie jesteśmy pewni, czy dziecko zostało poprawnie zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, można wysłać zgłoszenie do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ, z prośbą o jego weryfikację.

Fundusz przypomina też, że każdorazowa zmiana pracy powoduje wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego i utratę dostępu do jego IKP. Aby mieć wgląd do danych dziecka w IKP, trzeba ponownie zgłosić je do ubezpieczenia u nowego pracodawcy.

Aby dodać drugiego opiekuna, trzeba zalogować się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Następnie wejść w zakładkę "Uprawnienia", a potem "Konta Twoich dzieci". Trzeba kliknąć "Lista opiekunów", na kafelku z danymi podopiecznego. Wyświetli się lista osób, które mają dostęp do konta dziecka, z możliwością wyznaczenia kolejnych opiekunów. Należy wpisać dane osoby, którą upoważniamy, (tak jak podpowiada system, czyli np. nazwisko, PESEL) a potem zatwierdzić przyciskiem. Osoba przez nas upoważniona będzie miała dostęp do konta dziecka z poziomu swojego Internetowego Konta Pacjenta w zakładce "Uprawnienia > Konta Twoich dzieci".