NFZ sfinansuje operację wady serca 8-letniego Eryka, która zostanie przeprowadzona w USA

NFZ sfinansuje operację 8-letniego Eryka, który urodził się z wadą serca - poinformował w niedzielę na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Operacja zostanie przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych.

Zbiórkę na leczenie Eryka zorganizował Caritas Polska. Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie Caritasu, wada serca, z którą urodził się chłopiec występuje u mniej niż 0,05 proc. noworodków.

"U tych dzieci dochodzi do niedorozwoju lewej części serca, która jest odpowiedzialna za pompowanie krwi bogatej w tlen, do tętnicy głównej i za jej pośrednictwem do całego ciała" - napisali autorzy komunikatu.

Dodali, że Eryk przeszedł już dwie operacje i powinien przejść trzecią, jednak zabieg, który może uratować jego życie, nie może zostać przeprowadzony w Polsce. "Jedyną nadzieją dla Eryka jest leczenie w Stanach Zjednoczonych" - zaznaczyli.

W niedzielę dziennikarka TV Republika Ilona Januszewska zamieściła na Twitterze wpis: "Cuda się zdarzają! Cała Polska zbierała na leczenie Eryka! Był też bohaterem programu +NaPomoc+ w TV Republika. Zebrano 9 mln zł, jednak na drugą operację zabrakło. Dostaliśmy wiadomość: NFZ sfinansuje leczenie w USA za kilka milionów złotych".

Na wpis zareagował minister zdrowia Adam Niedzielski. "To nie cuda. Jeśli leczenie nie może zostać przeprowadzone w terminie niezbędnym z punktu widzenia aktualnego stanu zdrowia albo leczenie nie może zostać przeprowadzone w Polsce to NFZ, po przeanalizowaniu sprawy, wydaje zgodę na leczenia za granicą i finansuje je" - napisał minister zdrowia na Twitterze.