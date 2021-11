NFZ zachęca, by zamówić rozmowę i zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19

Do każdego, kto zadzwoni pod bezpłatny numer 989 i wyrazi zgodę na kontakt, konsultanci oddzwonią i zaproponują dogodny termin szczepienia przeciwko COVID-19 - zachęca Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ przekazał, że aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na połączenie i ułatwić zapisanie się na szczepienie przeciwko COVID-19, zmienia sposób obsługi pacjentów na infolinii 989.

Ze względu na zwiększenie obsługi zapisów na szczepienie, konsultanci będą w ograniczonym stopniu udzielali ogólnej informacji o szczepieniach.

Infolinia będzie funkcjonowała zmieniony sposób w godzinach od 7.30 do 21.30 od czwartku (25 listopada) do soboty (27 listopada), a potem, w każdym kolejnym tygodniu od poniedziałku do środy.

W pozostałe dni, a także w godzinach nocnych (od 21:30 do 7:30) infolinia będzie działała w standardowy sposób - dzwoniąc pod numer 989, połączymy się z konsultantem, który zapisze na szczepienie i udzieli ogólnych informacji o szczepieniach.