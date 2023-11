Nie cała Lewica wejdzie do rządu. Polityczna sensacja

Żaden z przedstawicieli partii Razem nie wejdzie do rządu tworzonego przez Donalda Tuska. Politycy tej partii poprą utworzenie rządu przez dotychczasową opozycję, ale nie będą zasiadać w żadnym z ministerstw.

Partia Razem przyjęła w nocy uchwałę, która zakłada, że jej politycy poprą rząd Donalda Tuska, ale żaden jej przedstawiciel nie wejdzie do rządu, nie będzie zasiadał w żadnym z ministerstw.

- Polki i Polacy zdecydowali, że chcą rządu opozycyjnego, więc my taki rząd poprzemy, ale nie wyobrażamy sobie, by brać za niego odpowiedzialność, pracować w resortach nie mając gwarancji tego, że nasze postulaty będą zrealizowane, że będą na to odpowiednie środki - dowiedział się od jednego z polityków Razem portal Onet.

Partia Razem w ramach negocjacji koalicyjnych nie uzyskała poparcia dla żadnego ze swoich postulatów

Przedstawiciele Razem oceniają, że rozmowy odbywały się w przyjaznej atmosferze, ale nie udało się przekonać pozostałych partii, aby umieścić w umowie gwarancje kluczowe dla Razem.

Z ustaleń Onetu wynika, że głównym elementem sporu pomiędzy Partią Razem a tworzącą się nową koalicją było niewpisanie punktu o dekryminalizacji pomocy w przeprowadzeniu aborcji, o który zabiegała m.in. senatorka Partii Razem Magdalena Biejat. Ponadto partia Razem nie otrzymała gwarancji zwiększenia nakładów na szkolnictwo, służbę zdrowia oraz związki zawodowe.

Jak podkreśliła współprzewodnicząca partii Magdalena Biejat, "nie było zgody na kompromisową ustawę ratunkową depenalizującą aborcję, na 8 proc. PKB na ochronę zdrowia, na 3 proc. PKB na naukę ani na 1 proc. PKB na publiczny program mieszkaniowy".

- Nie było także politycznej akceptacji dla wprowadzenia pełnopłatnego chorobowego, wzmocnienia związków zawodowych i rozszerzenia prawa do strajku, stopniowego skrócenia czasu pracy ani dla skutecznej walki z umowami śmieciowymi - tłumaczy w rozmowie z PAP.

Adrian Zandberg chce jak najszybszego powołania nowego rządu, choć bez partii Razem

Partia Razem pozostanie częścią klubu Lewicy. Uchwała o nie wchodzeniu do formalnej koalicji z Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą została podjęta większością głosów. Czterech członków partii wstrzymało się od głosu.

- Zmiana władzy powinna dokonać się jak najszybciej, aby uniknąć niebezpieczeństwa, że środki europejskie przepadną. Nie ma powodu, żeby przeciągać zmianę władzy przez kolejne tygodnie. Dlatego Razem podjęło decyzję o głosowaniu za wotum w pierwszym możliwym terminie. Do rozmów programowych podeszliśmy gotowi na rozwiązania kompromisowe. Zależało nam jednak na gwarancji dla kilku priorytetowych dla Razem rozwiązań. Nie uzyskaliśmy tej gwarancji - mówi współprzewodniczący Razem Adrian Zandberg.

Partia Razem w nowej kadencji parlamentu będzie mieć siedmioro posłów i dwie senatorki.