Nie ma co czekać na koniec wojny w Ukrainie. Trzeba działać już teraz

Wojna się toczy i przede wszystkim musimy myśleć o pomocy dla Ukrainy. Brutalnie mówiąc, nie mamy wyjścia. Trzeba pomagać, bo konsekwencje mogą być ogromne – mówili uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Wojna się toczy i przede wszystkim musimy myśleć o pomocy dla Ukrainy. Brutalnie mówiąc, nie mamy wyjścia, trzeba pomagać, bo konsekwencje mogą być ogromne. Rozmawianie dzisiaj o odbudowie Ukrainy jest dla mnie trochę trudne. Oczywiście, jesteśmy na kongresie gospodarczym, ale dzisiaj trudno o jakieś przewidywania, dlatego środowiska gospodarcze muszą myśleć długofalowo i strategicznie - mówił Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego w trakcie sesji „Polityka zagraniczna – Europa” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Wątpię, że to Polska po wojnie będzie inwestować w Ukrainie, to będzie strategia światowa – dodał.

Arkadiusz Mularczyk poseł na Sejm RP z PiS dodawał: - Transport towarów do i z Ukrainy to duża szansa dla naszych firm i dla rozwoju infrastruktury. Widzą to na pewno Amerykanie i jest szansa, że zainwestują w rozwój dróg transportowych. Nie możemy czekać na zakończenie wojny, bo nie wiadomo ile to potrwa. Ukraińskie firmy z zachodniej części kraju chcą funkcjonować, chcą pracować, dlatego musimy tu i teraz działać i nasz rząd działa.

Poseł Lewicy Andrzej Szejna zwrócił uwagę, że wiemy, iż coś się właśnie skończyło gospodarczo, ale nie wiemy, co się zaczęło. - Musimy pamiętać o globalnych graczach jak Chiny, a przede wszystkim o USA, które ponoszą największy wysiłek wsparcia zbrojnego Ukrainy i to Stany Zjednoczone będą decydować.

Andrzej Szejna dodawał, że nawet jeśli wojna się zakończy, to dopóki Putin będzie żył, nie będziemy mieli pewności, co nas czeka.

Poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji stwierdził: - Jak bym ostrożnie podchodził do zysków, jakie możemy odnieść z udziału w odbudowie Ukrainy. Wzywam do rozwagi i nie rozbudzania nadziei. Mamy choćby przykład Iraku gdzie też były duże nadzieje i wiemy, jak się to skończyło.