Nie ma decyzji, skąd będą startować poszczególni kandydaci PiS

Nie ma jeszcze decyzji co do tego, w którym okręgu w wyborach parlamentarnych będą startować poszczególni kandydaci; listy PiS zostaną zaprezentowane na przełomie sierpnia i września, za parę dni - powiedział wiceszef MSWiA, poseł PiS Paweł Szefernaker.

Szefernaker zapytany w poniedziałek w RMF FM, czy wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w wyborach parlamentarnych "ucieknie" z Warszawy, odparł, że zgodnie z kalendarzem działań sztabu listy PiS zostaną zaprezentowane na przełomie sierpnia i września. Jak dodał, Jarosław Kaczyński zadeklarował, że wystartuje tam, gdzie będzie to najlepsze dla interesu partii.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że trwają jeszcze rozmowy na temat list. "Nie ma decyzji jeszcze co do tego, w którym okręgu poszczególni kandydaci będą startować" - powiedział.

"Mamy wielu ministrów, którzy nie pełnią dzisiaj funkcji parlamentarnych, a będą szli w wyborach. Mamy wiele osób o znanych nazwiskach, które będą walczyły o mandaty. To będą bardzo mocne listy, a żeby one były mocne, to też niektóre osoby, nasi liderzy wystartują w takich miejscach, żeby móc zdobyć jak najwięcej mandatów" - stwierdził Szefenaker.

Jak dodał, badania wskazują, że w niektórych okręgach PiS może stracić mandaty. "Musimy zrobić wszystko, żeby nie tracić mandatów, a zyskać mandaty" - powiedział.

Wiceminister, poproszony o konkretną odpowiedź, czy Jarosław Kaczyński może jednak wystartować, jak dotąd, z Warszawy, powiedział: "Konkret w sprawach list będzie na przełomie sierpnia i września, za parę dni".

Szefenaker wyjaśnił, że on sam, tak jak do tej pory, zadeklarował chęć startu do Sejmu w okręgu koszalińskim.

Prezes PiS, pytany w sobotę przez Polsat News, dlaczego nie wystartuje w wyborach parlamentarnych z Warszawy, odpowiedział, że "z punktu widzenia interesów partii, a im się musi podporządkować, to jest lepsze, bardziej efektywne".