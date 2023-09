"Nie przygotowali Polski na napływ uchodźców". Donald Tusk w ostrych słowach oskarża PiS

PiS nic nie zrobił, żeby Polskę przygotować na napływ uchodźców z Ukrainy. Kaczyński palcem nie kiwnął w tej sprawie – mówił Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, podczas spotkania z wyborcami.

- Jak się rozpoczęła wojna, tuż przed nią, oni byli zajęci budowaniem proputinowskiego sojuszu w Europie (…). Przez długie miesiące zanim do wojny doszło powinni przygotować Polskę także na napływ uchodźców (…). Było wiadomo, że atak Rosji na Ukrainę będzie oznaczał, że w nasze granice wleje się setki tysięcy i miliony uchodźców i to w bardzo krótkim czasie. Nie zrobili niczego, by Polskę przygotować na to wielkie wyzwanie - mówił w czwartek, 21 września, lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który podczas kampanii wyborczej podróżuje po kraju "Tuskobusem".

Szef PO podkreślił równocześnie szeroki wymiar pomocy ze strony zwykłych Polaków, płynący do ukraińskich uchodźców wojennych.

Podczas spotkania z wyborcami Tusk dodał: „Chcę, żeby w naszym państwie zapanował porządek wprowadzony przez porządną władzę”.