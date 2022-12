Nie tylko granatniki. Szefowie polskich służb dostają wiele prezentów

Szef policji Jarosław Szymczyk dostał w prezencie granatniki. Z jednego z nich wypalił w komendzie. Inni szefowie także dostają podarunki, choć nie zawsze się tym chwalą Wśród prezentów są choćby zegarki, szable, sztućce i pióra.

"Szef Komendy Głównej Policji otrzymał w prezencie od ukraińskich służb dwa granatniki przeciwpancerne, które miały być zużyte i przerobione na przedmioty dekoracyjne. To dość nietypowy podarek, którego szef polskiej policji nie zgłosił do rejestru korzyści. Być może nie musiał, jeśli jego wartość oszacowano na mniejszą, niż wymaga obowiązek informacyjny" - pisze portal Business Insider Polska.

Jak dodaje serwis, inni szefowie polskich służb różnie podchodzą do tematu. Niektórzy skrupulatnie wyliczają otrzymane zegarki, szable, sztućce i pióra. Pozostali z kolei twierdzą, że nie otrzymują prezentów lub wcale nie składają oświadczeń.

Portal informuje, że zgodnie z ustawą antykorupcyjną szefowie instytucji i urzędów państwowych oraz członkowie rządu powinni informować rejestr korzyści m.in. o otrzymywaniu prezentów. Muszą składać deklaracje, jeśli upominek przekracza połowę wysokości płacy minimalnej. W 2022 r. oznaczało to konieczność deklaracji prezentów wartych ponad 1,5 tys. zł.

Nie wszyscy składają deklaracje, a jeśli już to robią, to są one wybiórcze. Głównym powodem problemów z rejestrem korzyści jest brak sankcji za nieinformowanie o prezentach.

Business Insider Polska wylicza niektóre prezenty dla szefów polskich służb.

