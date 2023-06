Nie wiadomo, czym zastąpić elektrownie węglowe. Zegar tyka

Stary porządek w polskiej energetyce się kończy. Ale inwestycje i zmiany regulacyjne nie odpowiadają na wzywania - uważa Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii.

Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii, uważa, że tworzenie NABE (Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego), trwające już dwa lata, paraliżuje decyzje spółek energetycznych.

- Rośnie ryzyko, że krajowy przemysł będzie wypadał z łańcuchów dostaw, bo będzie miał ślad węglowy nie akceptowany przez kontrahentów zagranicznych - mówi Joanna Maćkowiak-Pandera.

Szefowa Forum Energii podkreśla, że transformacja energetyczna dopiero teraz schodzi na poziom gospodarstw domowych.

Jej zdaniem będzie coraz bardziej odczuwalna dla Kowalskich. Potrzebne są mądre systemy wsparcia, zachęt i ulgi, plany ograniczenia zużycia energii, a nie śrubowanie celów.

Transformacja energetyczna w Polsce rozkręciła się, czy raczej została rozkręcona poprzez regulacje bardziej pewnie unijne niż krajowe. To już, pani zdaniem, zaawansowany proces?

- Presja na zmiany jest coraz większa. To już nie tylko klimat, ale dostępność paliw kopalnych, ich ceny oraz rosnąca zależność importowa są problemem.

Widać, że stary porządek w polskiej energetyce się kończy. Elektrownie węglowe są ciągle ważne, mają relatywnie mocną pozycję rynkową, bo operator nadal ich potrzebuje. Są jednak coraz bardziej awaryjne, coraz droższe w produkcji.

Ale inwestycje i zmiany regulacyjne w energetyce, niestety, nie odpowiadają na wzywania, z którymi się mierzymy. Można powiedzieć, że w Polsce nożyce transformacji energetycznej coraz bardziej się rozwierają, czyli że ryzyko niezbilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) rośnie.

Polska energetyka jest sparaliżowana brakiem decyzji adekwatnych do skali wyzwań

Z powodu braku jasnej odpowiedzi na pytanie o to, czym zostaną zastąpione elektrownie węglowe, które stracą wsparcie z rynku mocy już w 2025?

- Polska energetyka jest sparaliżowana brakiem decyzji adekwatnych do skali wyzwań, a w tym dotyczących bilansowania KSE. O konieczności zastąpienia elektrowni węglowych, które stracą wsparcie z rynku mocy w 2025 i staną się nieopłacalne wiadomo od 2018.

Spółki energetyczne to wiedzą i chcą się ich pozbyć przerzucając to ryzyko na barki państwa, w praktyce podatników, przez przeniesienie elektrowni węglowych do mającej powstać Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Od dwóch lat jednak nie ma postępu w tej sprawie i brakuje decyzji zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i elastyczności tak potrzebnej przy rosnącym udziale OZE. Właśnie kończą się prace nad dyrektywą o rynku energii, jednak propozycje Polski dotyczące prostej kontynuacji wsparcia energetyki węglowej nie znajdują odzewu na poziomie unijnym.

Uważam, że to będzie nie do przyjęcia dla instytucji unijnych - minęły lata od przyjęcia rynku mocy w Polsce i od razu wiadomo było, co czeka energetykę węglową. A właściwie jesteśmy niemal w punkcie wyjścia, czyli w 2018 roku.

To, że nadal nie ma NABE, ma znaczenie dla transformacji energetyki?

- Wydzielenie aktywów węglowych z państwowych grup energetycznych - red.) nie budzi kontrowersji. Jednak w formie proponowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych moim zdaniem nie ma szans na realizację.

Dwa lata temu pisaliśmy jako Forum Energii, jakie są ryzyka tej strukturalnej reformy w proponowanej formie - wszystkie ryzyka się zmaterializowały - i mówię to bez żadnej satysfakcji.

Tworzenie NABE trwa już od dwóch lat paraliżując decyzje spółek energetycznych. Czekając na wydzielenie NABE spółki przestały inwestować w aktywa węglowe, odkładają decyzje w sprawie modernizacji bloków węglowych 200 MW. Nowego właściciela aktywów węglowych, instytucji odpowiedzialnej nie ma. Niepokój w energetyce rośnie.

Ten paraliż decyzyjny jest zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii, co przy innych problemach dodatkowo nas osłabia. Powtórzę, zmiany, które zachodzą w polskiej energetyce są po prostu nieadekwatne do wyzwań.

Awaryjność elektrowni węglowych rośnie, OZE są traktowane jak zagrożenie, innych opcji jak na przykład rynek elastyczności, magazyny, czy nawet moce gazowe jest za mało. To wyzwanie nie jest zaadresowane w obecnych politykach państwa.

Powinniśmy sięgać po te moce, które są dostępne czyli krótkoterminowo przede wszystkim po energię odnawialną

Chodzi o brak zmian w Polityce energetycznej państwo do 2040 roku (PEP), o której wiadomo, że w wielu kwestiach już dawno jest nieaktualna?

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło próbę wprowadzenia zmian do PEP 2040 i pokazało dość ambitną ścieżkę rozwoju OZE. To jest plus. Niestety, rząd dotychczas nie przyjął zaktualizowanego dokumentu PEP 2040. To oznacza, że widocznie nie udało się zbudować konsensu politycznego wokół tych propozycji, choć z zewnątrz jest to niezrozumiałe i może być odebrane jako działanie na szkodę państwa.

Tymczasem ministerstwo całkiem nieźle diagnozuje dostępne w krótkiej perspektywie rozwiązania. Powinniśmy sięgać po te moce, które są dostępne czyli krótkoterminowo przede wszystkim po OZE, co resort klimatu zrozumiał i pokazał.

W tej sytuacji - z nową polityką energetyczną, czy bez - oczywiście priorytetem powinna być integracja OZE z systemem. Trzeba dokładać starań, żeby zlikwidować wąskie gardło rozwoju OZE, jakim stały się sieci energetyczne po stronie dystrybucji, co skutkuje masowymi odmowami wydawania warunków przyłączania OZE.

Poprawa tej sytuacji to przynajmniej także część odpowiedzi na wyzwanie, jakim będzie duży wzrost zapotrzebowania na energię zimą związany z błyskawiczną elektryfikacją ogrzewnictwa via pompy ciepła. Fotowoltaika okazała się skuteczną odpowiedzią na letnie szczyty zapotrzebowania na energię, a wiatraki mogą być taką odpowiedzią zimą tylko trzeba dać im możliwości rozwoju i przyłączania do sieci.

Jakie znacznie dla transformacji polskiej energetyki ma program offshorowy, jego powodzenie lub niepowodzenie?

- Uruchomienie morskich farm wiatrowych, w ramach tzw. I fazy programy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, w zakładanych terminach powinno być jednym z priorytetów władz. Te wiatraki są bardzo potrzebne do poprawy bilansu mocy w Polsce, a razem z kilkoma projektami gazowymi (na przykład elastyczną kogeneracją), to najbliższa największa nadzieja na pożądane zmiany w miksie energetycznym.

Perspektywy polskiego przemysłu też mają związek z rozwojem OZE

Co mówią o transformacji energetyki przypadki wyłączenia wiatraków i fotowoltaiki na polecenie PSE z powodów bilansowych?

- Sporadyczne wyłączanie elektrowni z powodów bilansowych nie budzi kontrowersji. To się po prostu zdarza, ale oczywiście należy zadbać o to, żeby się zdarzało jak najrzadziej. Istotne, żeby przy podejmowaniu decyzji o wyłączeniach przyjąć perspektywę kosztów oraz emisji.

W tej chwili słyszymy, że elektrowni węglowych wyłączyć się „nie da”. Policzyliśmy, na odstawianiu wiatraków i fotowoltaiki, czyli zeroemisyjnych źródeł energii pracujących przy bardzo niskich kosztach zmiennych – odbiorcy tracą.

A z drugiej strony wiemy, że brakuje inwestycji w elastyczność po stronie bloków węglowych, i na przykład magazynów energii , bo teraz to się nie opłaca. Brakuje rynku usług systemowych, który wyceniałby i wprowadzał nowe możliwości poprawy elastyczności – od najtańszych do najdroższych. Wówczas może się okazać, że wyłączanie OZE jest najmniej korzystne.

Proponowaliśmy różne rozwiązania na rzecz poprawy elastyczności już cztery lata temu i mieliśmy duży odzew, że te działania są potrzebne. Chodzi na przykład o otwarty rynek usług systemowych, w tym elastyczności, wspierający bezpieczeństwo pracy KSE przy rozwoju OZE, który się odbywa i będzie się odbywał raczej szybciej niż jest w stanie przewidzieć rząd.

Jak teraz patrzeć na funkcjonalność OZE? To po prostu podstawa transformacji energetyki oraz gospodarki i bez odpowiednio dużej podaży zielonej energii nic nie będzie z niskoemisyjnej transformacji przemysłu?

- Na pewno na OZE trzeba już patrzeć nie tylko jak na technologie redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale też jak na sposób poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Najszybciej i najtaniej budować właśnie te instalacje. Węgiel i gaz powinien być traktowany jako uzupełnienie.

Węgla w Polsce będzie coraz mniej, gaz jest w głównej mierze surowcem importowanym, a po agresji Rosji i wykorzystaniu paliw przez Rosję do szantażu będzie zawsze traktowany z nieufnością. Szoki cenowe, jakie te paliwa zafundowały odbiorcom i rządom są bez precedensu i będą ograniczały dodatkowo i tak już nadwątlone chęci inwestowania w źródła paliw kopalnych.

Ale tak naprawdę kluczową sprawą jest to, co w następnych latach się wydarzy z polskim przemysłem, co też ma związek z rozwojem OZE. A chodzi m.in. o to, jak bardzo emisyjny będzie polski miks energetyczny, jaka będzie cena energii elektrycznej. W tej chwili rośnie ryzyko, że krajowy przemysł będzie wypadał z łańcuchów dostaw, bo będzie miał ślad węglowy nie akceptowany przez kontrahentów zagranicznych.

Sprawiedliwa transformacja – pojęcie, które wymaga rozszerzenia. Trzeba wyrównywać szanse

Pogląd, że transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa, bo jej nie będzie, jest prawdziwe? Jaka jest akceptacja społeczna dla transformacji energetycznej?

- Wydaje mi się, że akceptacja społeczna dla transformacji energetycznej, w praktyce dla odchodzenia od węgla ropy i gazu rośnie, bo już chyba bardziej boleśnie niż w ubiegłym roku nie można było się przekonać, jakie ryzyka są związane z korzystaniem z paliw kopalnych.

Natomiast to, czy transformacja energetyczna jest sprawiedliwa, czy nie, zapewne może być różnie oceniane, bo jak wiadomo punkt widzenia zależy od punkt siedzenia. W tej chwili jest postrzegana tylko z perspektywy interesów regionów węglowych. Moim zdaniem to zdecydowanie za wąska perspektywa.

Sprawiedliwość społeczna polega na wyrównywaniu szans w zakupie czystej energii w zależności od poziomu dochodów, ale też na przykład wieku. Starszych ludzi, schorowanych nie będzie stać na remont domu z pompą ciepła i zakup elektryka.

Sprawiedliwość polega też na tym, że każdy ma prawo do czystego środowiska bez względu na dochody. Uważam, że istotne jest to, że przyszłe pokolenia będą korzystały z zasobów środowiska na równych zasadach jak my.

Irytujące, że o ubóstwie energetycznym mówi się tak, jakby miało się dopiero pojawić, a nie jak o czymś, co już teraz dotyka wiele gospodarstw domowych. Ale oczywiście może się jeszcze pogłębić.

Politykę energetyczno-klimatyczną można i trzeba prowadzić metodą marchewki, a nie kija

Z jakich powodów?

- Transformacja energetyczna dopiero teraz schodzi na poziom gospodarstw domowych i będzie coraz bardziej odczuwalna – o ile nie zaczną powstawać mądre systemy wsparcia i plany ograniczenia zużycia energii. Dotychczas ludzie coś tam słyszeli o CO2, zmianach w energetyce i podwyżkach cen energii, czy ciepła wynikających z kosztów polityki klimatycznej.

Teraz nie chodzi już tylko o wzrost kosztów energetycznych, ale też o obawy, czy w ogóle będzie się jak ogrzać, czy nie zabraknie gazu, czy nie będzie przerwach w dostawach prądu. Za kilka lat pojawią się nowe koszty dotyczące gospodarstw domowych w związku z objęciem systemem handlu CO2 transportu i budynków (ETS 2).

Jak na to odpowiedzieć, żeby obywatele po prostu nie wyłączyli transformacji protestami?

- ETS 2 wejdzie w życie w 2027 roku, więc przez następne trzy lata trzeba stworzyć system wsparcia efektywności energetycznej, kluczowych technologii, które muszą się rozwijać na polskim rynku. Trzeba też zorganizować doradztwo techniczne, rynek usług budowlanych.

Natomiast generalnie wydaje mi się, że należałoby przejrzeć i może odświeżyć unijne metody prowadzenia polityki klimatyczno-energetycznej. Ostatnie decyzje w Stanach Zjednoczonych (The Inflation Reduction Act - red.) pokazują, że politykę klimatyczną można prowadzić też metodą zachęt, skalowania kluczowych technologii. Do tego wprawdzie nasze państwo musiałoby zmapować i zdecydować się, jakie technologie są kluczowe i jakie da się rozwinąć.

W UE dominuje polityka wyznaczanie celów i ich śrubowania, a następnie sprawdzania reakcji na te nakazy w połączeniu z różnorakimi programami wsparcia. USA po prostu wspierają inwestycje, które eliminują paliwa kopalne, na przykład przez ulgi podatkowe.

USA stosują marchewkę, a Unia Europejska przede wszystkim kij. Jednak najwyższy czas się nauczyć, że polski głos jest ważny i słuchany o ile jest konstruktywny i popycha sprawy do przodu.