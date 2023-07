Nie żyje Jane Birkin, brytyjska aktorka i piosenkarka

W wieku 76 lat zmarła Jane Birkin, brytyjska aktorka i piosenkarka, znana m.in. z filmów "Śmierć na Nilu", "Zło czai się wszędzie" oraz "Powiększenie". O śmierci artystki poinformowały w niedzielę francuskie media.

Jane Mallory Birkin urodziła się 14 grudnia 1946 r. w Londynie.

Zadebiutowała w 1965 r. rolą dziewczyny na motorowerze w komedii Richarda Lestera "Sposób na kobiety". Przełomem w jej karierze okazał się występ w roli jednej z modelek fotografowanych przez głównego bohatera (David Hemmings) w dramacie Michelangela Antonioniego "Powiększenie" (1966 r.).

W 1968 r. wyjechała do Francji, starając się o główną rolę w "Sloganie", którą otrzymała, mimo że nie znała języka francuskiego. Na planie satyrycznego melodramatu poznała starszego od siebie o 18 lat francuskiego piosenkarza Serge'a Gainsbourg. W 1969 r. zaśpiewali razem skandalizującą miłosną piosenkę "Je t'aime... moi non plus". Piosenka, ze względu na swoje seksualne podteksty, została zakazana w wielu krajach, co tylko przydało sławy obojgu artystom.

Zagrała w ponad 80 filmach, m.in. w "Gdyby Don Juan był kobietą" (1973 r.), "Śmierć na Nilu" (1978 r.), "Zło czai się wszędzie" (1982 r.).

Wydała 15 albumów, śpiewając charakterystycznym, nieco dziecięcym głosem, przypominającym szept, z ciągle wyraźnym angielskim akcentem.

Artystka ma trzy córki: Kate Barry, Charlotte Gainsbourg i Lou Doillon. Jane w ostatnich latach udzielała się również charytatywnie. Odwiedzała kraje trzeciego świata i wspomagała organizacje na rzecz ofiar AIDS.

O śmierci Jane Birkin poinformowała gazeta "Le Parisien" i telewizja BFM, powołując się na bliskich 76-letniej artystki. Ciało Brytyjki znaleziono w jej domu w Paryżu.