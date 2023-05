Nie żyje Tina Turner. Królowa rock and rolla miała 83 lata

"Królowa rock and rolla" Tina Turner zmarła w środę w wieku 83 lat - poinformował jeden z jej przedstawicieli.

Tina Turner rozpoczęła swoją karierę w latach 50., najpierw w duecie z mężem Ikeiem Turnerm, później solo.

Turner, która sprzedała ponad 150 mln płyt na całym świecie, zdobyła 70 nagród muzycznych spośród 100 nominacji i 12 nagród Grammy, co czyni ją najczęściej nagradzaną artystką rock and rollową w historii przemysłu fonograficznego.

Lata 80. to jej największe hity, które gościły na liście Top 40, w tym "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" i "Better Be Good to Me". Jej występ w Rio de Janeiro w 1988 roku przyciągnął 180 000 osób, co pozostaje jedną z największych widowni koncertowych zgromadzonych przez jakiegokolwiek wykonawcę.

Blisko dekadę temu została obywatelką Szwajcarii. Jej życie stało się kanwą filmu fabularnego, musicalu na Broadwayu i dokumentu nakręconego w 2021 roku dla HBO.

Śmierć Tiny Tuner potwierdzono również na jej oficjalnych kontach w mediach społecznościowych.

"Swoją muzyką i bezgraniczną pasją życia oczarowała miliony fanów na całym świecie i zainspirowała przyszłe gwiazdy. Dziś żegnamy drogiego przyjaciela, który pozostawił nam wszystkim swoje największe dzieło: swoją muzykę" (...) Tino, będzie nam Ciebie bardzo brakowało" - napisano w oświadczeniu po śmierci piosenkarki.