Niebieskie światło może przyspieszać dojrzewanie

W eksperymencie na szczurach ekspozycja na typowe dla ekranów niebieskie światło wyraźnie przyspieszało dojrzewanie poddanych jego działaniu samców. To badanie na zwierzętach, ale każe zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenie dotyczące nastolatków.

W czasie 61. edycji Annual European Society for Paediatric Endocrinology Meeting naukowcy ze Szpitala Miejskiego w Ankarze przedstawili wyniki badania (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2023.1190445/full ), które wskazuje na kolejne, potencjalne niebezpieczeństwo ze strony nadużywania elektronicznych gadżetów.

Ma to związek z faktem, że ekrany takich gadżetów zwykle emitują duże ilości pobudzającego mózg niebieskiego światła.

Naukowcy obserwowali 18 samców szczurów, z których część żyła w naturalnym oświetleniu. Na część przez 6 godzin działało dodatkowo niebieskie światło, a na pozostałe osobniki takie oświetlenie oddziaływało przez 12 godzin.

U samców wystawionych na niebieskie światło oznaki dojrzewania płciowego pojawiły się wyraźnie szybciej - donoszą badacze. Im dłuższe działania światła, tym większa różnica. To nie koniec - szybszemu dojrzewaniu towarzyszyło uszkodzenie jąder szczurów.

Wcześniej ta sama grupa naukowców pokazała wywołane niebieskim światłem szybsze dojrzewanie samic.

"Po raz pierwszy odkryliśmy bezpośredni związek między ekspozycją na niebieskie światło i wczesnym dojrzewaniem samców szczurów. Wyniki te są zgodne z naszymi wcześniejszymi badanami samic, które również wskazywały na podobne efekty, co pozwala nam uzyskać bardziej kompleksowy obraz wpływu niebieskiego światła na dojrzewanie zarówno u samców, jak i samic szczurów" - mówi dr Aylin Kılınç Uğurlu.

Przedwczesne dojrzewanie u dzieci - zauważają naukowcy - często nie ma jasnej przyczyny. Czasami jest to kwestia genetyki, czasami zaburzeń pracy mózgu spowodowanych urazem czy guzem; problemami z tarczycą, nadnerczami czy gruczołami płciowymi.

Jednak w ostatnich latach różne badania wskazywały na coraz większą liczbę przypadków przedwczesnego dojrzewania u dziewcząt i u chłopców.

Niebieskie światło może być jedną z przyczyn, ale trudno jest oszacować u ludzi jego wpływ.

"Chcę podkreślić, że to badanie na szczurach i wyników nie można bezpośrednio odnosić do ludzi. Niemniej jednak dostarczamy eksperymentalnych podstaw do dalszego badania konsekwencji zdrowotnych związanych z coraz większym czasem spędzanym przed ekranami, we współczesnym społeczeństwie" - podkreśla dr Kılınç Uğurlu.

Teraz naukowcy chcą się skupić na ocenie skutków niebieskiego światła działającego przed okresem dojrzewania, w późniejszym, dorosłym życiu.

"Naszym celem jest wystawienie zarówno samców i samic szczurów na niebieskie światło przed okresem dojrzewania i zrozumienie jego długoterminowych skutków w odniesieniu do uszkodzeń narządów rozrodczych oraz do płodności. Ostatecznie, badania te mogą prowadzić do wdrożenia środków zapobiegawczych i przyczynić się do rozwoju dyskusji na temat wpływu współczesnego stylu życia na rozwój fizjologiczny i zdrowie, na dłuższą metę" - mów dr Kılınç Uğurlu.

