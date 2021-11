Niedzielski: dalsze spadki zakażeń Covid na Lubelszczyźnie i Podlasiu

W statystykach nowych zakażeń Covid obserwujemy dalsze spadki na Lubelszczyźnie i Podlasiu oraz wyhamowanie wzrostów na Mazowszu - poinformował w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski.

"W dzisiejszych statystykach nowych zakażeń obserwujemy dalsze spadki na Lubelszczyźnie i Podlasiu oraz wyhamowanie wzrostów na Mazowszu" - przekazał w sobotnim wpisie na Twitterze szef resortu zdrowia.

Dodał, że w województwie lubelskim i podlaskim od kilku dni obserwuje się też spadek hospitalizacji.

Jak przekazano, w województwie lubelskim liczba zakażonych to 8 tys. 561, co oznacza spadek tydzień do tygodnia o 18 proc.; w podlaskim - 4 tys. 362 (16-proc. spadek tydzień do tygodnia); a w mazowieckim - 29 tys. 492, co oznacza wzrost zakażonych o 3 proc. tydzień do tygodnia.

Resort zdrowia przekazał w sobotę, że w szpitalach przebywa 19 tys. 707 pacjentów z COVID-19, w tym 1 tys. 752 chorych podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 25 tys. 876 łóżek i 2 tys. 364 respiratory.