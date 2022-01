Niedzielski: już 30 polskich lekarzy i naukowców skorzystało z programu im. prof. Walczaka 2019 i 2020

Już 30 polskich lekarzy i naukowców skorzystało z programu im. prof. Walczaka w edycjach 2019 i 2020 - poinformował w sobotę na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski, zachęcając tym samym do składania wniosków w nowej edycji.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiły nabór wniosków do trzeciej edycji programu im. prof. Franciszka Walczaka, który stanowi dla naukowców lekarzy szansę do odbycia kilkumiesięcznych staży w renomowanych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych.

Do wzięcia udziału w programie zachęcił minister zdrowia Adam Niedzielski. "Już 30 polskich lekarzy i naukowców skorzystało z programu im. prof. Walczaka w edycjach 2019 i 2020. W ramach Programu finansowane są wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych w USA. Zapraszam do składania wniosków w nowej edycji" - napisał w sobotę na Twitterze.

Jak podała NAWA w ubiegłotygodniowym komunikacie, do grupy uprawnionych wnioskodawców należą: naukowcy z tytułem co najmniej doktora, doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich, osoby zatrudnione na uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otwartym przewodem doktorskim. Nowością w tegorocznej edycji programu jest otwarcie na naukowców i lekarzy reprezentujących wszystkie nauki medyczne.

NAWA wskazała, że program im prof. Franciszka Walczaka z jednej strony daje możliwość rozwoju zawodowego i naukowego, z drugiej zaś - szansę na zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym, w tym doświadczenia dydaktycznego, co w efekcie przełoży się na wkład stypendystów w poprawę opieki medycznej w Polsce.

Program umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych, znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych, wśród nich Harvard Medical School, Yale School of Medicine i University of Texas MD Anderson Cancer Center.

W trzeciej edycji programu wysokość miesięcznego stypendium została zwiększona z 12 tys. zł do 15 tys. zł. Ponadto stypendyści programu otrzymają jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 tys. zł. Łącznie na program im. prof. Walczaka przeznaczono 2,25 mln zł.

Nabór potrwa do 22 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 września, a wyjazdy będą mogły rozpocząć się 1 stycznia 2023 r.

Profesor Franciszek Walczak przez wiele lat kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Zasłynął m.in. z wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF u dorosłego (1992) oraz u dziecka (1994). Uznawany jest za nestora polskiej elektrofizjologii. Autor i współautor ponad 200 publikacji oraz współautor wielu monografii. W trakcie swojej kariery współpracował z kadrą naukową na całym świecie (prof. Michel Haissaguerre, prof. Karl-Heinz Kuck, prof. William Stevenson).

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej to rządowa agencja podlegająca Ministrowi Edukacji i Nauki, działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja powstała w październiku 2017 r. i od tego momentu uruchomiła ponad 20 programów wspierających naukowców, instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego, oferujących stypendia dla zagranicznych studentów na studia w Polsce, a także promujących język polski i kulturę polską na świecie.