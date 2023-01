Niedzielski: każde wsparcie opieki zdrowotnej, także wsparcie WOŚP, bardzo potrzebne i musi być szanowane

Każda wsparcie systemu opieki zdrowotnej, także wsparcie WOŚP, jest bardzo potrzebne, musi być szanowane i doceniane - ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił przy tym, że w latach 2015-2023 nakłady na służbę zdrowia wzrosły ponad dwukrotnie, z ok. 70 mld do blisko 160 mld zł.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Akademii Mazowieckiej w Płocku szef resortu zdrowia był pytany m.in. o to, jak ocenia WOŚP i kiedy można spodziewać się, że nie będzie ona musiała zbierać pieniędzy. Odpowiadając, minister zdrowia podkreślił, że zarówno z NFZ, jak i budżetu państwa, "idą ogromne nakłady na system opieki zdrowotnej".

"Warto przypomnieć sobie, że w latach 2015 do roku 2023 te nakłady zwiększyły się z poziomu mniej więcej 70 mld do blisko 160 mld zł, czyli mówimy o ponad dwukrotnym zwiększeniu nakładów" - powiedział Niedzielski. Ocenił przy tym, iż dzięki tym środkom bardzo dużo zmieniło się w ochronie zdrowia, co widać.

"To znaczy, rzeczywiście szpitale były w dużym stopniu niedoinwestowane, jeżeli patrzymy sobie na taką perspektywę dekady. I szczególnie - myślę, że właśnie te dziesięć lat temu, czy we wcześniejszych latach - ta ogromna rola WOŚP w tym, żeby wzmocnić, pomóc finansowo, pomóc nakładami, jest na pewno nie do przecenienia" - stwierdził minister zdrowia.

Niedzielski przyznał, że sam również wspomaga WOŚP. "Mam nadzieję, że te wszystkie dobre gesty, bo to jest suma pewnych dobrych gestów, będą po prostu pomagały. I nie chciałbym, żeby dyskusja na ten temat miała jakiś charakter polityczny" - dodał szef resortu zdrowia. Wspomniał, że we wsparcie systemu opieki zdrowotnej w dużym stopniu zaangażowane są również samorządy.

"Ale każda działalność, każde wsparcie, i również wsparcie WOŚP, jest bardzo potrzebne i oczywiście musi być szanowane i doceniane" - oświadczył Niedzielski.

Tegoroczny, 31. finał WOŚP odbył się w niedzielę pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". W akcji zbierania datków do puszek uczestniczyło ok. 120 tys. wolontariuszy. Sztab WOŚP w niedzielę po północy, podsumowując dotychczasowy przebieg akcji, podał, że zebrano 154,6 mln zł. Dodatkowo w internecie odbywają się jeszcze wirtualne zbiórki i aukcje - te ostatnie potrwają do 12 lutego.

Podczas zeszłorocznego finału WOŚP zebrano ponad 224 mln zł, a pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.