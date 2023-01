Niedzielski: kształcenie medyczne w nowych uczelniach ma odciążyć dotychczasowe ośrodki tych studiów

Kształcenie na kierunkach medycznych w akademiach i państwowych wyższych szkołach zawodowych ma odciążyć ośrodki, które do tej pory specjalizowały się w tego typu kierunkach studiów – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski, który odwiedził Akademię Mazowiecką w Płocku.

Jak ocenił szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej w płockiej Akademii Mazowieckiej, uczelnie specjalizujące się dotychczas np. w kształceniu lekarzy, a także ich infrastruktura, są już w dużym stopniu przeciążone.

"Nowe otwarcie, które dopuszcza inne uczelnie do tego, żeby otwierać kierunki medyczne, jest właśnie takim krokiem, który ma pomóc, wręcz poprawić jakość kształcenia, sprawić, żeby te większe ośrodki nie były tak bardzo przeładowane" - powiedział Niedzielski.

Minister zdrowia zaznaczył, że od początku rządów Zjednoczonej Prawicy priorytetem pod względem kierowania nakładów na system opieki zdrowotnej jest właśnie kształcenie na różnych kierunkach medycznych, w tym przede wszystkim na kierunku lekarskim.

"To, co udało się osiągnąć, to są naprawdę bardzo duże zmiany, bo w ciągu ostatnich blisko ośmiu lat liczba studentów na kierunkach lekarskich zwiększyła się o blisko 8 tys. osób. I to jest już bardzo realny wkład, który zaczyna już powoli funkcjonować, bo zwiększyła się chociażby liczba rezydentów w naszym systemie o ponad 5 tys., jeżeli porównamy się z rokiem 2015" - oświadczył Niedzielski.

Dodał, że kształcenie na kierunkach medycznych w akademiach i państwowych wyższych szkołach zawodowych to możliwość podjęcia studiów blisko domu, a jednocześnie szansa dla miejscowych szpitali na dopływ kadry.

Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona z przekształcenia Mazowieckiej Uczelni Publicznej na podstawie ustawy podpisanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę w sierpniu 2022 r. Od 1 października tego roku ruszą tam studia magisterskie na kierunku lekarskim, na co wcześniej zgodziło się Ministerstwo Edukacji i Nauki.