Niedzielski: można liczyć się na przełomie stycznia lutego z ryzykiem wzrostu zachorowań

Można liczyć się – na przełomie stycznia i lutego – z ryzykiem wzrostu zachorowań z powodu tego, że omikron stanie się wtedy wariantem dominującym w Polsce – stwierdził w piątek w "Gościu Wydarzeń" w Interii minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Widzimy, że od momentu pojawienia się wirusa w populacji upływa mniej więcej od 2 do 4 miesięcy, zanim stanie się on wariantem dominującym. Jeżeli ten wariant (omikron - PAP) jest w Polsce od początku grudnia, to tak naprawdę przełom stycznia, lutego, to jest pierwszy okres, kiedy możemy liczyć się z poważnym ryzykiem odbicia, jeżeli chodzi o wzrost liczby zachorowań" - zaznaczył minister.

Z drugiej strony zastrzegł, że potrzebujemy jeszcze czasu - tygodni lub miesiąca, by powiedzieć coś więcej o charakterze tego wariantu.

"Na razie widać wyraźnie, że zakaźność tego wirusa jest większa" - powiedział.