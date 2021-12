Niedzielski: na horyzoncie jest już V fala pandemii

Druga połowa stycznia będzie tym momentem, kiedy zacznie się fala związana z omikronem – przekazał w czwartek w Radiu ZET minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski poinformował, że badania potwierdziły 14 350 nowych zakażeń koronawirusem. "To jest 15-16 proc. mniej, niż tydzień temu" - stwierdził.

Jednocześnie zastrzegł, że liczba zgonów wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie - zmarło 709 osób z COVID-19.

Niedzielski przyznał, że na horyzoncie jest już V fala pandemii. "Według naszych pierwszych prognoz - a te prognozy w tej chwili są bardzo obciążone ryzykiem, w tym sensie ta doza niepewności jest bardzo duża - wygląda na to, że druga połowa stycznia będzie tym momentem, kiedy zacznie się fala związana z omikronem" - zapowiedział.

Przypomniał, że do tej pory przeciętnie mijało 2-3 miesięcy od pojawienia się danej mutacji w populacji do momentu, kiedy zaczyna ona dominować i napędzać nową falę. "Patrząc na ten minimalny okres - bo omikron raczej charakteryzuje się większą zakaźnością - to powinna być końcówka stycznia" - zaznaczył.

Poinformował, że MZ wciąż czeka na stanowisko Europejskiej Agencji ds. Leków w sprawie dawki przypominającej dla młodzieży od 12 do 18 r.ż. "Mamy nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej, ale przypomnę, że w odniesieniu do dzieci chcemy zawsze podejmować decyzje, które są oparte na faktach, na badaniach naukowych" - podkreślił.