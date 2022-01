Niedzielski: na tę chwilę nie ma decyzji o kolejnych zaostrzeniach

Jeżeli mielibyśmy argumenty, że zwiększona liczba zakażeń w ostatnich dniach to zmiana trendu, wówczas będą podejmowane decyzje o kolejnych zaostrzeniach. Natomiast na tę chwilę takich decyzji nie ma – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski w środę był pytany o ewentualne nowe obostrzenia w związku ze wzrostem zakażeń. Minister po raz kolejny ocenił, że obecny wzrost to poświąteczna anomalia, a nie zmiana trendu.



- Jeżeli mielibyśmy argumenty, które mówią o tym, że jednak jest to zmiana trendu - a ta rzeczywistość bywa dynamiczna - to oczywiście takie decyzje o kolejnych zaostrzeniach będą podejmowane. Natomiast na tę chwilę takich decyzji nie ma - powiedział szef MZ.



Niedzielski zaznaczył, że w kontekście ogromnego zagrożenia przeciążenia infrastruktury szpitalnej ważnym elementem jest wzmocnienie opieki przedszpitalnej nad pacjentem covidowym.



- Dlatego przygotowaliśmy takie rozwiązania, które wzmacniają opiekę przedszpitalną, w tym znaczeniu, że przeznaczoną dla pacjentów, którzy są na wczesnym stadium choroby, tuż po zdiagnozowaniu i ich opieka wymaga zastosowania specjalnych narzędzi - mówił.



Przypomniał program PulsoCare dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na covid.



- Przesyłamy takim pacjentom, którzy są w wieku powyżej 55 lat pulsoksymetr, który pozwala na monitorowanie parametru saturacji, czyli natlenienia krwi - wyjaśnił.



Niedzielski dodał, że wyniki odczytów z pulsoksymetrów są następnie przesyłane do centrum zajmującego się monitorowaniem stanu pacjentów.



- W przypadku tzw. odczytów alertowych następuje kontakt konsultanta bądź lekarza - poinformował.



- Ten program funkcjonuje dłuższy czas, więc możemy się już pochwalić pewnymi liczbami, które dotyczą jego wykorzystania. Do tej pory z tego programu skorzystało, w tym sensie, że zarejestrowało się w nim, 930 tys. pacjentów. Więc jest to program o skali masowej, który zdecydowanie jest programem szerokopopulacyjnym - ocenił.



Zastrzegł, że obecnie odczyty z pulsoksymetrów są dokonywane w Centrum Monitorowania Domowej Opieki Medycznej. "Wszystko dzieje się w ramach programu "Dom".



- Mamy w tym programie blisko 300 konsultantów, którzy sprawują opiekę, czyli reagują na alertowe odczyty i dodatkowo 83 lekarzy, którzy sprawują bardziej specjalistyczną opiekę - mówił.



Dodał, że od początku programu było 200 tys. pomiarów alertowych, co za każdym razem oznaczało kontakt konsultanta a czasem kończyło się wezwaniem zespołu ratownictwa medycznego.



- Wezwań zespołu ratownictwa medycznego było blisko 6 tys. Możemy powiedzieć, że w przypadku tych 6 tys. ludzi program pomógł uratować, być może, życie - podkreślił.



Niedzielski zaapelował, by w razie dodatniego wyniku testu skorzystać z pulsoksymetru