Niedzielski: NFZ analizuje przypadki wydawania fałszywych certyfikatów

Szef MZ podczas konferencji prasowej w Poznaniu pytany o kwestie fałszywych certyfikatów, powiedział, że w Narodowym Funduszu Zdrowia pracuje bardzo dobry zespół analityczny, który analizuje przypadki wydawania fałszywych certyfikatów covidowych.

Zaznaczył, że współpracuje on z policją. "To są informacje, o których ja nie do końca mogę mówić, bo mają charakter niejawny" - powiedział szef MZ.

Wyjaśnił, że zespół zajmuje się tym zagadnieniem nie tylko pod kątem śledzenia aktywności w internecie, ale również sprawdzania statystyk osób zaszczepionych.

"Są niepokojące dane dotyczące osób posiadających certyfikat covidowy, które chorują na COVID-19. Jeśli, ich odsetek w jakimś regionie wyraźnie się różni, to sprawdzamy, czy szczepienie faktycznie miało miejsce, bo niestety mieliśmy do czynienia przynajmniej z kilkoma sytuacjami, że osoby miały certyfikat, trafiały na oddział, dochodziło nawet do tego najgorszego scenariusza, czyli śmierci i okazywało się, że te osoby nie były zaszczepione, tylko posiadały fałszywy certyfikat" - powiedział Niedzielski.

Rzecznik resort zdrowia Wojciech Andrusiewicz zwrócił uwagę, że Komenda Główna Policji informowała ostatnio o zatrzymaniach w związku z handlem certyfikatami. Powiedział, że od 22 listopada będzie podwójna autoryzacja przy wystawianiu certyfikatów.

Ministerstwo Zdrowia wprowadzi dodatkowe zabezpieczenie przy logowaniu do aplikacji gabinet.gov. Wyjaśnił, że "część medyków tłumaczyła, że wykradziono im dostęp do ich profilu, dlatego też to nie oni wystawili w sytuacji wystawienia fałszywego certyfikatu".

Dwuetapowe logowanie oznacza, że od 22 listopada do zalogowania nie wystarczy już tylko znajomość loginu i hasła, lecz także konieczne będzie wprowadzenie kodu wysłanego SMS-em na numer telefonu użytkownika lub potwierdzenie w aplikacji bankowej, w zależności od wybranej metody logowania.

Do końca tego tygodnia użytkownicy mogą zalogować się do aplikacji gabinet.gov. na dotychczasowych zasadach. Do tego czasu użytkownicy mogą też samodzielnie ustawić dwustopniowe uwierzytelniane podczas logowania się, a od dnia 22 listopada będzie ono obowiązkowe dla wszystkich korzystających z aplikacji gabinet.gov.