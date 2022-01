Niedzielski o spotkaniu premiera z opozycją: to dla mnie okazja do przedstawienia strategii walki pandemią

Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził w poniedziałek, że weźmie udział w spotkaniu premiera i polityków opozycji w sprawie walki z COVID-19. "Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dla mnie okazją do przedstawienia strategii walki z kolejną falą pandemii" - powiedział.

Premier Mateusz Morawiecki skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19. Spotkanie odbędzie się we wtorek w KPRM.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałek w Poznaniu potwierdził, że również został zaproszony na te rozmowy.

"Mam nadzieję, że to spotkanie będzie przede wszystkim dla mnie okazją do przedstawienia strategii walki z kolejną falą pandemii" - powiedział. Przypomniał, że strategia ta została opublikowana w piątek.

W strategii zapisano, że to, co obecnie jest priorytetem - a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby - to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych oraz zwiększenie dostępności testów na COVID-19.

Zgodnie ze strategią wdrażane mają być rozwiązania wzmacniające opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego. Aktualne - jak podkreślono w dokumencie - pozostają m.in. zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.