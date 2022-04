Niedzielski: od 24 lutego wydaliśmy lekarzom z Ukrainy 70 uprawnień wykonywania zawodu

Od czasu funkcjonowania uproszczonej procedury przyjmowania lekarzy z zagranicy do polskiego systemu zostało przyjętych 1450 lekarzy, z tego 700– to Ukraińcy. Od początku konfliktu na Ukrainie, czyli od 24 lutego, przyjęliśmy 70 nowych lekarzy – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

W czasie wtorkowego spotkania z dziennikarzami w Klinice Okulistyki Ogólnej SPSK 1 w Lublinie szef MZ pytany był o liczbę pracujących w Polsce lekarzy z Ukrainy.

Minister Niedzielski przypomniał, że od roku funkcjonuje w Polsce uproszczona procedura administracyjna przyjmowania lekarzy z zagranicy.

"Wymaga ona przedstawienia tylko i wyłącznie podstawowych dokumentów" - powiedział szef MZ.

Wyjaśnił, że nie jest wymagana nawet znajomości języka polskiego, bo tę umiejętność można uzupełnić w kursach prowadzonych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

"W tej chwili mamy blisko 3 tys. chętnych na takie kursy językowe" - powiedział minister zdrowia.

Poinformował, że od czasu funkcjonowania uproszczonej procedury do polskiego systemu zostało przyjętych 1450 lekarzy i ponad 600 pielęgniarek.

"Z 1450 lekarzy ponad 700 to osoby pochodzące z Ukrainy. Od początku konfliktu na Ukrainie, czyli od 24 lutego, mamy przyjętych 70 nowych lekarzy, którym wydaliśmy uprawnienia" - powiedział Niedzielski. Dodał, że "liczba nowych wniosków cały czas spływa do Ministerstwa Zdrowia".

Wyjaśnił, że uproszczony tryb administracyjny polega na tym, że "pozwolenie na wykonywanie zawodu wydaje minister zdrowia, a Izba Lekarska jedynie potwierdza to".

Pytany przez dziennikarzy o liczbę osób rannych, które potrzebują pomocy medycznej w polskich szpitalach, Niedzielski powiedział, że na razie "liczba nowych przypadków osób potrzebujących hospitalizacji z polskiego punktu widzenia - jest bardzo, bardzo mała".