Niedzielski: opieka koordynowana fundamentalną zmianą modelu funkcjonowania POZ (aktualizacja)

W Katowicach podpisano w piątek pierwszą umowę z przychodnią, która będzie prowadzić koordynowaną opiekę nad pacjentem, łączącą w jednym ośrodku leczenie u różnych specjalistów. "To fundamentalna zmiana modelu funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej" – ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski.

W ramach opieki koordynowanej w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej działać ma koordynator, którego zdaniem będzie prowadzenie pacjenta przez leczenie - w jednym ośrodku - u różnych specjalistów: od lekarza rodzinnego poprzez kardiologa i diabetologa po leczenie astmy czy chorób tarczycy.

"W tych zakresach pacjent będzie na poziomie POZ prowadzony w sposób kompleksowy. Jeżeli będzie potrzebował wizyty specjalisty, nie będzie musiał krążyć w ramach samodzielnego umawiania się czy poszukiwania, gdzie ta wizyta ma się odbyć, bo przychodnia, gdzie znajduje się lekarz rodzinny, zapewni możliwość konsultacji u tego specjalisty. To koordynator będzie umawiał pacjentowi wizytę" - tłumaczył w Katowicach minister zdrowia, uczestniczący w uroczystości podpisania pierwszej takiej umowy.

"Koordynator będzie również dbał o to, żeby była wykonana odpowiednia diagnostyka oraz o to, żeby odbywało się to w odpowiednim czasie" - dodał Niedzielski. Jak ocenił, "opieka koordynowana to postawienie potrzeb pacjenta w centrum uwagi".

Działający w przychodni koordynator ma dbać o to, by pacjent był kompleksowo i terminowo zaopiekowany przez przychodnię, która będzie ustalać ścieżkę konsultacji u specjalistów. Koordynator ma spajać pracę lekarzy, pielęgniarek i administracji przychodni, tworząc pacjentowi najbardziej dogodną ścieżkę diagnostyki i leczenia.

Minister poinformował, na podpisanie czeka kilkadziesiąt umów z zakładami POZ, które złożyły do NFZ wnioski o prowadzenia opieki koordynowanej - umowa podpisana w piątek w Katowicach z przychodnią CenterMed jest pierwszą w kraju. Katowicki ośrodek uczestniczył wcześniej w pilotażu POZ plus. Niedzielski zwrócił się do pacjentów, aby sprawdzali, czy również w ich przychodni toczy się proces wprowadzania opieki koordynowanej i jest przygotowywany. "To jest duża wartość dodana w opiece" - podkreślił.

Przychodnie wprowadzające opiekę koordynowaną otrzymają dodatkowe pieniądze na koordynatora i finansowanie konsultacji specjalistów, a także pieniądze w ramach tzw. budżetu powierzonego, przeznaczonego głównie na diagnostykę - będą to dodatkowe środki, poza standardowym kanałem finansowania.

Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że wprowadzenie opieki koordynowanej do drugi krok reformy modelu podstawowej opieki zdrowotnej. Pierwszym było poszerzenie od lipca tego roku zakresu możliwych badań wykonywanych w ramach POZ.

"Wprowadzenie opieki koordynowanej to dalsze poszerzenie oferty dla pacjenta" - powiedział Adam Niedzielski.