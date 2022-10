Niedzielski: Pacjenci nie będą marznąć w szpitalach

Nie ma takiej możliwości, pacjenci nie będą marznąć w szpitalach – zapewnił w poniedziałkowej rozmowie z Wp.pl minister zdrowia Adam Niedzielski. W jego ocenie, gdy ktoś mówi o scenariuszach mrozów w szpitalach i przychodniach, to stara się wzbudzić negatywne emocje społeczne.

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie w Wp.pl szef resortu zdrowia Adam Niedzielski pytany był m.in. o to, czy zapewnione będzie ogrzewanie w placówkach ochrony zdrowia.

"Gdy ktoś mówi w ogóle o takich scenariuszach - mrozów w szpitalach i przychodniach - to moim zdaniem stara się po prostu wzbudzić pewne negatywne emocje społeczne i szukać kapitału politycznego" - ocenił Niedzielski. Dodał, że nie ma takiej możliwości, by pacjenci marzli w szpitalach.

Poproszony o odniesienie się do sytuacji w Lublinie, gdzie, jak napisano, "chore maluchy oraz ich rodzice spędzili kilka dni na dziecięcym oddziale zakaźnym tamtejszego szpitala wojewódzkiego bez ogrzewania", Niedzielski zaznaczył, że takie sytuacje "są incydentalne, ale na każdy taki przypadek reagujemy i interweniujemy."

"Weryfikujemy przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, jak do tego doszło i staramy się wspólnie rozwiązać problem. Stoimy na straży interesów pacjentów" - podkreślił szef MZ.

Dopytywany, czy jest ryzyko, że jakikolwiek szpital w Polsce lub jakakolwiek placówka medyczna będą wyłączone z działalności przez ceny nośników energii, stwierdził: "Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest skrajnie niskie, niemal zerowe."

Niedzielski odniósł się też do wypowiedzi ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, w której powiedział, że wszędzie tam, gdzie samorząd celowo nie będzie ogrzewał szkół, tam będzie wnioskować o zarząd komisaryczny.

"I zgadzam się tutaj z podejściem ministra Czarnka. Tak jak wykorzystanie szkół i dzieci do bieżącej walki politycznej byłoby skandaliczne, tak samo skandaliczne byłoby wykorzystanie do niej szpitali. Nie wyobrażam sobie nawet tego. Nie wyobrażam sobie, że ktoś może wpaść na pomysł, by oszczędności zaczynać lub w ogóle ukierunkowywać na edukację i ochronę zdrowia. To dla państwa, ale też dla samorządów obszary krytyczne i muszą być szczególnie chronione" - powiedział Niedzielski.

Szef MZ powiedział, że razie kłopotów szpitali w tym zakresie resort rozpocznie od rozmowy, wyjaśnienia sytuacji i wspólnego poszukania rozwiązania, "a nie od tych najbardziej dotkliwych możliwości".