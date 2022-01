Niedzielski: Pierwsza partia leku dla pacjentów we wczesnej fazie COVID-19 trafi do lekarzy rodzinnych

Pierwsza partia leku podawanego pacjentom we wczesnej fazie COVID-19 w poniedziałek lub we wtorek trafi z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do lekarzy rodzinnych - zapowiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia pytany był w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Poznaniu, kiedy leki pomagające pacjentom we wczesnej fazie COVID-19 trafią do lekarzy rodzinnych.

"Dzisiaj już leki będą z RARS wyjeżdżały (...) do lekarzy rodzinnych. To jest taka pierwsza partia, być może dziś, czy jutro, bo sprawdzamy dokładnie, kiedy transport nastąpi" - odpowiedział szef resortu zdrowia. "Już nie tylko w szpitalach hemato-onkologicznych, już nie tylko w stacjach dializ, ale również przez lekarzy rodzinnych będziemy dystrybuowali ten lek wczesnego leczenia, wczesnego reagowania" - dodał Niedzielski.

Od początku stycznia tego roku w Polsce jest stosowany Molnupiravir - lek powstrzymujący namnażanie się koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie. To lek doustny, w formie tabletek. Obecnie podawany jest chorym z upośledzoną odpornością.

W ubiegłym tygodniu rzecznik Minister Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że Polska dysponuje kilkunastoma tysiącami sztuk tego leku, z czego 3 tys. zostało rozdysponowane pomiędzy stacje dializ oraz szpitale hemato-onkologiczne. Zapowiedział, że w resorcie przygotowywane są rozwiązania, aby mogli go podawać pacjentom także lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej.