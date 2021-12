Niedzielski: Podwładny nie będzie mógł odmówić wykonania testu zleconego przez pracodawcę

Podwładny nie będzie mógł odmówić wykonania testu zleconego przez pracodawcę - zapowiedział w czwartek w Radiu Zet minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w przypadku testu zleconego przez pracodawcę pracownik nie będzie udawał się na kwarantannę.

Zdaniem ministra zdrowia projekt, który da pracodawcy możliwość testowania pracowników "jest rozwiązaniem kompromisowym".

"Poszliśmy w kierunku tego, żeby pracodawca miał możliwość weryfikowania nie szczepienia, tylko testu. Jednocześnie wprowadzamy taką powszechną możliwość testowania pracowników" - zapowiedział na antenie Radia ZET.

"O ile ta pierwsza wersja, dotycząca szczepień, budziła więcej kontrowersji, o tyle już kwestia tego, by pracodawca mógł tworzyć bezpieczne środowisko pracy, weryfikować test, to jest zagadnienie, które, w mojej ocenie, budzi mniej emocji" - stwierdził.

Zaznaczył, że w przypadku testu zleconego przez pracodawcę - inaczej, niż w przypadku testu zleconego przez lekarza ze względu na ryzyko zakażenia - pracownik nie będzie udawał się na kwarantannę.

Niedzielski zastrzegł, że podwładny nie będzie mógł odmówić wykonania testu. "To będzie prawo, które na poziomie ustawowym będzie dawało prawo pracodawcy. To pracodawca może z tego nie skorzystać, ale jeżeli już skorzysta, to potem może wyciągać konsekwencje służbowe, tak jak to jest opisane w kodeksie pracy" - poinformował.

Według ministra zdrowia to, czy test pracowniczy będzie możliwy do wykonania dwa, trzy czy pięć razy w tygodniu, będzie zależało od zainteresowania.