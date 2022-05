Niedzielski: profilaktyka zdrowotna jest budowaniem odporności na potencjalne epidemie

Mam nadzieję, że dzięki projektowi "Zdrowe Życie" dokona się rewolucja w myśleniu o własnym zdrowiu, bo profilaktyka zdrowotna jest też budowaniem odporności na uderzenie potencjalnych epidemii – powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Projekt "Zdrowe Życie" ruszy 3 czerwca.

Minister zdrowia podpisał w piątek porozumienie w sprawie realizacji projektu "Zdrowe Życie", ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ma ona promować profilaktykę zdrowotną Polaków. Temu mają służyć bezpłatne badania, konsultacje medyczne i edukacja zdrowotna.

Projekt przygotowano przy współpracy czterech instytucji: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia i PZU SA.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych podczas piątkowego spotkania z mediami podkreśliła, że prezydent od początku swojego urzędowania traktował kwestie zdrowotne priorytetowo. Przywołała analizy ekspertów prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia, z których wynika, że pandemia pogłębiła problemy zdrowotne Polaków.

"Ten projekt powstał po to, żeby coś się w Polsce zmieniło. Pan prezydent myśli o bezpieczeństwie Polski w kilku wymiarach. Dziś na pierwszej linii jest oczywiście bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, a do tego dołączamy bezpieczeństwo zdrowotne. Chcielibyśmy, aby kwestie zdrowia traktować jak nasz patriotyczny obowiązek" - powiedziała Ignaczak-Bandych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski wyraził zadowolenie, że idea profilaktyki zdrowotnej jest czymś, co jednoczy także instytucje publiczne. Podkreślił, że kwestia dbałości o zdrowie wymaga ciągłego propagowania.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że na tle Europy społeczeństwo w Polsce nie jest skłonne do udziału w badaniach profilaktycznych. Zdaniem ministra dyskusja na ten temat w Polsce jest sprowadzana do medycyny naprawczej, czyli do reagowania na problem zdrowotny dopiero wtedy, kiedy on się pojawi.

"Musimy zmienić paradygmat myślenia o zdrowiu. Paradygmat, który musi przesunąć to reaktywne zajmowanie się zdrowiem na proaktywne myślenie o zdrowiu i dbanie o zdrowie, zanim coś się wydarzy" - zaznaczył Niedzielski.

Jak dodał, profilaktyka wpływa także na zmniejszenie ryzyka epidemicznego. "Profilaktyka to nie jest tylko kwestia mody na dbanie o zdrowie, to jest budowanie odporności na uderzenie potencjalnych epidemii. Wszyscy mamy przeświadczenie, że niestety to ryzyko epidemii będzie ryzykiem stałym, które będą towarzyszyły nam w życiu" - zauważył minister.

Wyraził nadzieję, że dzięki projektowi "Zdrowe Życie" dokona się rewolucja w myśleniu o swoim zdrowiu.

Prezes NFZ Filip Nowak zaznaczył, że fundusz już dawno przestał pełnić jedynie funkcję "bankomatu, który wypłaca środki finansowe na leczenie pacjentów". Jak mówił, w NFZ prowadzone są także projekty profilaktyczne, uruchomiono portal z bezpłatnymi dietami, a w oddziałach funduszy działają kioski profilaktyczne. "Teraz dołączamy do ważnego projektu, w którym będziemy przekonywać do profilaktyki" - powiedział.

Na wagę profilaktyki zdrowotnej wskazywał również doradca prezydenta Paweł Mucha. Jego zdaniem projekt "Zdrowe Życie" może zmienić podejście do własnego zdrowia. "Chcielibyśmy, żeby tak było. Przywiązujemy do tego projektu dużą wagę" - podkreślił.

Wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka także przekonywał, że po pandemii należy szczególnie zwrócić uwagę na profilaktykę zdrowia, bo ona - jak mówił - jest kluczem do pokonywania groźnych chorób. Podkreślił, że projekt jest bezprecedensowy ze względu na szeroką współpracę podmiotów, które są w niego zaangażowane.

Prof. Piotr Czauderna wskazał, że profilaktyka zdrowia ma wiele znaczeń, bo to nie tylko wczesne wykrywanie chorób, ale także świadomość zagrożeń zdrowotnych, zdrowego stylu życia i eliminacja czynników ryzyka. Jak mówił, badania pokazują, że 80 proc. Polaków wie, jak zdrowo się odżywiać, ale zaledwie 40 proc. rzeczywiście przestrzega tych zasad. "Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości społecznej" - dodał.

Z kolei konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego prof. Jarosław Pinkas wyraził nadzieję, że w przyszłości lekarz będzie przepisywał pacjentom na recepcie ruch, warzywa, owoce i będzie to przyjęte przez pacjenta z należytym szacunkiem.

"Za nasze zdrowie nie odpowiada minister zdrowia, NFZ, odpowiadamy my sami. Musimy mieć to głęboko zakorzenione w swojej świadomości" - podkreślił.

Członek Zarządu PZU SA Andrzej Jaworski poinformował, że w ramach prezydenckiego projektu pierwsza strefa zdrowia powstanie w Warszawie. Z kolei w całej Polsce ma być ich 10. "Znajdą się w nich nowoczesne, specjalnie przygotowane samochody ciężarowe ze specjalnymi gabinetami" - przekazał Jaworski.

Prezydent Andrzej Duda zainicjuje projekt "Zdrowe Życie" w przyszłym tygodniu w piątek, 3 czerwca. Wtedy zostaną przestawione szczegóły tej inicjatywy.

W dniu inauguracji projektu obok Pałacu Prezydenckiego powstanie mobilna strefa zdrowia, gdzie każdy będzie mógł wykonać bezpłatne badania specjalistyczne i skonsultować się z lekarzami.