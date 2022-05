Niedzielski: prognozy mówią, że trend spadkowy zakażeń i hospitalizacji będzie kontynuowany

Widoczny jest trend spadkowy zakażeń i hospitalizacji, a ośrodki prognozujące oceniają, że w perspektywie najbliższych miesięcy trend ten będzie kontynuowany – powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ zapowiedział, że od 16 maja stan epidemii - obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 r. - będzie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego.

Minister omówił też aktualną sytuację epidemiczną. "Cały czas prowadzimy dokładny monitoring sytuacji. Jeżeli chodzi o nowe infekcje, to dzisiejsze dane, 611 zakażeń, mniej więcej odzwierciedla średnią liczbę w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Obserwujemy kontynuację spadków" - wskazał.

Niedzielski podał też, że trend ten widać również w szpitalnictwie. "Doszliśmy do poziomu ok. tysiąca hospitalizacji z COVID-19. Ważne, że lekarze informują, iż to nie są już tak ciężkie przypadki jak wcześniej. Hospitalizacje są też znacznie krótsze" - przekazał.

"Podsumowując, sytuacja rozwija się, jeśli można tak powiedzieć, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Tak jak prognozowaliśmy, widzimy trend spadkowy jeśli chodzi o liczbę zakażeń i hospitalizacji" - wskazał szef MZ.

Zaznaczył, że sytuacja w Polsce jest monitorowana także pod kątem pojawiania się nowych mutacji, śledzone są też oczywiście doniesienia z zagranicy.

"Nie ma żadnej alertowej mutacji, która byłaby uznana za tak samo zagrażającą jak te, które w poprzednim okresie wywoływały fale. WHO nie ocenia żadnej z mutacji jako alertową" - powiedział.

Niedzielski zwrócił uwagę, że ośrodki prognozujące oceniają, że w perspektywie najbliższych miesięcy trendy, z którymi mamy do czynienia, będą kontynuowane.