Niedzielski: przy premierze zostanie powołana rada ds. walki z koronawirusem, ale w zmienionej formule

Przy premierze zostanie powołana rada ds. walki z pandemią, która będzie charakteryzowała się nieco zmienioną formułą w stosunku do tej, z którą mieliśmy do czynienia do tej pory – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

W piątek trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze poinformowało o rezygnacji z doradzania rządowi w sprawie epidemii.

Szef MZ poinformował na konferencji prasowej w poniedziałek, że przy premierze zostanie powołana nowa rada ds. walki z pandemią, która będzie charakteryzowała się nieco zmienioną formułą w stosunku do tej, z którą mieliśmy do czynienia do tej pory.

"Zmiana będzie polegała przede wszystkim na poszerzeniu formuły, czyli szerszego spektrum ekspertów, którzy będą pomagali i doradzali panu premierowi, jak projektować już nie tylko walkę z pandemią, ale mamy nadzieję, że także proces wychodzenia z pandemii za kilka miesięcy" - mówił Niedzielski.

Stąd też argument - jak dodał - by rada miała szerszą formułą. Jak dodał, w skład rady - oprócz konsultantów krajowych i przedstawicieli zawodów medycznych - wejdą m.in ekonomiści i socjolodzy. Rada będzie, jak mówił, "uwzględniać nie tylko aspekty medyczne, ale też te związane z życiem gospodarczym i społecznym".

Niedzielski zauważył też, że wiele osób z byłej Rady Medycznej to konsultanci krajowi, a przy MZ działa cały zespół konsultantów krajowych ds. różnych dziedzin i będą oni nadal głównym źródłem doradztwa dla ministra zdrowia.

"Pewna grupa konsultantów będzie wyciągnięta przed nawias, można tak powiedzieć, z tej ogólnej grupy konsultantów i na poziomie ministra zdrowia będzie w sposób nieformalny doradzała i pomagała w podejmowania decyzji dotyczących walki z pandemią" - podkreślił.