Niedzielski: renegocjacja kontraktów szczepionkowych to sukces budowania pełnej spójności w Europie

Na szczycie unijnych ministrów zdrowia prezydencja czeska, która jutro się zaczyna, zadeklarowała, że w połowie lipca rozpocznie rozmowy o renegocjacji kontraktów. To jest sukces budowania pełnej spójności w Europie, ale też solidaryzmu – powiedział w Studiu PAP minister zdrowia.

Minister zdrowia, pytany w czwartek w PAP.pl o renegocjację kontraktów szczepionkowych odpowiedział, że udało się przekonać partnerów w Europie, że jest to konieczność.

Niedzielski wskazał, że brak elastyczności związany z tym, że niezależnie od sytuacji epidemicznej otrzymujemy bardzo duże liczby kolejnych dostaw preparatu, który nie jest zmodyfikowany pod kontem najnowszych wersji wirusa, to rzeczywisty problem. Ocenił, że Polska jako państwo poddawane dużej presji finansowej związanej z wojną w Ukrainie ma argumenty, żeby dyskutować o obciążeniu finansowym wynikającym z zakupu szczepień.

Jak przekazał, do tej pory udało się doprowadzić do przesunięcia dostaw szczepionek firmy Pfizer z okresu przedwakacyjnego na wrzesień, ale to, ocenił, jest cały czas za mało.

"Udało nam się zbudować koalicję 10 państw, które naciskają na Komisję Europejską na wznowienie negocjacji. Na szczycie ministrów zdrowia Unii Europejskiej prezydencja czeska, która jutro się zaczyna, zadeklarowała, że w połowie lipca rozpocznie rozmowy dotyczące renegocjacji kontraktów. To jest sukces budowania pełnej spójności w Europie, ale też solidaryzmu" - podkreślił w Studiu PAP minister.

Szef resortu zdrowia pytany był również o szczepienia czwartą dawką. Wskazał, że należy w tej kwestii wziąć pod uwagę pewien zestaw informacji, ponieważ "to nie jest tylko kwestia samej czynności szczepienia, ale jakiego typu preparat będzie dostępny".

"My w tej chwili cały czas mamy w zapasie preparaty, które są szczepieniem na pierwotną wersję wirusa z Wuhan. Widzieliśmy w trakcie kolejnych fal, że ta skuteczność ochrony przed zakażeniem była stosunkowo mniejsza" - tłumaczył Niedzielski.

Minister zdrowia zaznaczył, że obecnie Polska czeka, aż producenci dostarczą rozwiązanie, które będzie dawało odporność w kontekście pojawiających się nowych wariantów, do czego, jak przypomniał, się zobowiązali. Polityk przekazał, że dwóch głównych producentów, czyli firmy Moderna i Pfizer, zadeklarowali, że badania nad szczepionką będą sfinalizowane pod koniec sierpnia. Wtedy też złożą wnioski do Europejskiej Agencji Leków.

"Mając preparat na najnowszą wersje omikronu, będziemy mogli wrócić do akcji szczepień, ale zgodnie z zaleceniami EMA, bo ona będzie je formułowała na podstawie dostarczonych badań" - zaznaczył.

Szef resortu zdrowia dodał, że Polska już teraz zaszczepiła część populacji czwartą dawką i są to osoby zaawansowane wiekowo, z upośledzoną odpornością.

Dopytywany o spadek popytu na szczepienia wyjaśnił, że jest to trend obecny na całym świecie i choć Polska chciała przekazywać szczepionki w ramach donacji bądź je sprzedać - nie było zainteresowania.

