Niedzielski: Restrykcje są po to, aby ewentualna piąta fala nie startowała z poziomu dużej liczby zakażeń

Nowo wprowadzone restrykcje mają na celu to, aby ewentualna piąta fala COVID-19 nie startowała z poziomu dużej liczby zakażeń, z jaką w tej chwili mamy do czynienia, tylko będzie ewentualnie startowała z poziomu o wiele niższego – powiedział w piątek w Opolu szef MZ Adam Niedzielski.

Minister Zdrowia wziął udział w piątek w konferencji prasowej przed szpitalem tymczasowym w Opolu.

"Restrykcje, które wprowadziliśmy najpierw w pakiecie alertowym, które dotyczyły przede wszystkim tych działań uszczelniających, chroniących nas w takim zakresie, w jakim jest to oczywiście możliwe przed przedostaniem się omikronu do Polski - to był taki pierwszy krok" - powiedział szef MZ Adam Niedzielski.

"Ten drugi krok, restrykcje, które komunikowałem w tym tygodniu, to jest już bardziej dolegliwe działanie, które cały czas ma taki sam cel, czyli doprowadzić do tego, że ewentualna piąta fala nie wystartuje z poziomu tak dużej liczby zakażeń, z jaką w tej chwili mamy do czynienia, tylko będzie ewentualnie startowała z poziomu o wiele niższego. Bo przy tym poziomie zakażeń pojawienie się dodatkowego impulsu oczywiście doprowadzi do braku wydolności systemu opieki zdrowotnej, czego musimy uniknąć za wszelką cenę" - dodał Niedzielski.

Badania potwierdziły ostatniej doby 24 991 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 571 osób z COVID-19 - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wykryto ponad 3,7 mln zakażeń, zmarło blisko 88 tys. osób. Na stronach rządowych podano, że w Polsce dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło blisko 4,3 mln osób. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi ponad 43,7 mln. W pełni zaszczepionych jest ponad 20,6 mln obywateli.