Niedzielski: skala problemów psychologicznych młodzieży jest ogromna, rozbudowujemy centra opieki

Wiemy jak ogromnym wyzwaniem jest skala problemów psychologicznych wśród młodzieży, dlatego rozbudowujemy system centrów opieki środowiskowej - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. W kraju -jak podał - działa już 360 Centrów Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

We wtorek szef resortu zdrowia wziął udział w Warszawie w otwarciu kolejnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

"Jak wszyscy wiemy ogromnym wyzwaniem, szczególnie w dobie postcovidowej, jest to, co się dzieje z młodzieżą. Widzimy rosnąca liczbę prób samobójczych, widzimy, że skala problemów psychologicznych, jaka pojawia się w grupie młodzieży jest ogromna" - wskazał szef MZ.

Zaznaczył, że jest to problem, który dotyczy nie tylko Polski, ale całej Europy, całego świata. Jak mówił, w kontekście tych problemów rozpoczęta w 2019 r. reforma psychiatrii dzieci i młodzieży "przygotowała nas w jakimś stopniu do odpowiedzi na sytuacje, z jaka mamy teraz do czynienia".

"Dziś otwieramy kolejny ośrodek opieki środowiskowej. Istotą reformy, którą prowadzimy jest to, że oprócz szpitali, oprócz oddziałów, na których leczone są dzieci, rozbudowujemy cały system centrów opieki środowiskowej. W tej chwili w Polsce tych ośrodków jest już 360. Staramy się by pokrycie w kraju, było równomierne" - zapewnił Niedzielski.

Przyznał jednocześnie, że "mamy jeszcze pewne białe plamy, szczególnie w woj. zachodniopomorskim, które będziemy w najbliższym czasie ponownie starali się zapewnić".

Podał, że według szacunków w otwartym we wtorek w Warszawie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży rocznie wsparcie będzie mogło uzyskać ok. 300 rodzin. Podkreślił, że w centrach opieki środowiskowej nie tylko leczone i wspierane są dzieci, ale także całe ich rodziny. "Najczęściej diagnoza i sam proces leczenia wymaga włączenia rodziny, wymaga wspólnego przedyskutowania z terapeutą problemów, które dotyczą dziecka" - zaznaczył.

Minister zdrowia wskazywał na wzrost nakładów na psychiatrię. "W 2019 r. na psychiatrię dziecięcą było wydawane mniej więcej 250 mln zł. W tym roku zaplanowaliśmy już przekroczenie jednego mld zł. Nie ma żadnej innej dziedziny, która by w ramach wzrostu finansowania tak dynamicznie zwiększała swój budżet" - powiedział Niedzielski.