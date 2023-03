Niedzielski: trwają prace nad nowym, ambitnym planem restrukturyzacji Instytut Psychiatrii i Neurologii

Instytut Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii jest nadzorowany, podjęto decyzje personalne, trwają prace nad nowym, ambitnym planem restrukturyzacyjnym placówki - poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W ubiegłym tygodniu "Dziennika Gazeta Prawna" podał, że Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, który ma nadawać ton rozwojowi w psychiatrii, prowadzić badania naukowe, a także wypracowywać innowacyjne rozwiązania, nie ma dziś pieniędzy na bieżącą działalność, a dwa tygodnie temu musiał zaciągnąć kolejną pożyczkę w parabanku.

Niedzielski, który uczestniczył we wtorek w Warszawie w otwarciu mokotowskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, poinformował, że tego dnia rano odbyło się spotkanie z przedstawicielami "szeroko pojętego kierownictwa" Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Dotyczyło ono - jak podał - ostatnich zmian, które wynikały przede wszystkim z jego oceny instytutu pod rządami poprzedniego kierownictwa.

"Niestety instytut w ciągu ostatnich lat, nie mówię tutaj o kilku latach, ale o czasie większym niż dekada, nie był prowadzony w sposób, który po pierwsze zapewniał bilansowanie się, po drugie - opiekę dla pacjentów na najwyższym poziomie i możliwie największą liczbę pacjentów" - ocenił szef MZ. Wskazał także na kwestię działalności naukowej instytutu.

"We wszystkich tych trzech sferach prowadziliśmy bardzo wnikliwą analizę działalności i niestety pod koniec zeszłego roku sformułowałem ocenę taką, że kierownictwo nie realizowało celów, jakie zostały wyznaczone" - stwierdził Niedzielski.

Wyjaśnił, że te cele dotyczyły m.in. odwrócenia negatywnej tendencji do pogarszania wyniku finansowego, do poprawy pozycji naukowej, a także, że "by jak najwięcej pacjentów było leczonych, aby takie ośrodki jak otwarty we wtorek powstawały pod auspicjami instytutu, który ma odpowiednią kadrę i przygotowanie, aby pomagać dzieciom".

"Ta negatywna ocena przełożyła się na zmianę kierownictwa" - mówił Niedzielski. Dodał, że tę decyzję podjął w styczniu i od tego czasu trwają prace "nad sformułowaniem nowego, o wiele bardziej ambitnego planu restrukturyzacyjnego". Mówił, że ma on zdobyć akceptację Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym prowadzone są rozmowy.

Niedzielski powiedział, że w tej chwili finansowanie Instytutu odbywa się poprzez pożyczki z parabanku, ale - jak podkreślił - celem jest, aby przestawić się na "ułożoną relację" z BGK.

Odpowiadając na pytania o poziom zadłużenia i wysokość pożyczki, minister poinformował, że zadłużenie wynosi ok. 100 mln zł, natomiast wysokości pożyczki nie podał zasłaniając się tajemnicą.

Szef MZ powiedział tylko, że pożyczka ma zapewnić funkcjonowanie instytutu przez pięć miesięcy, co jest czasem, aby znaleźć porozumienie z BGK. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby płynnie przejść z finansowania oferowanego przez parabanki na finansowanie w ramach kredytu czy - jak mówił - "normalnej działalności bankowej".

"Instytut jest nadzorowany, poprzednie kierownictwo nie spełniało, nie zrealizowało celów, stąd decyzje personalne, które mają odwrócić te niekorzystne tendencje" - mówił Niedzielski. Ocenił, że trzy miesiące zarządzania nowego zarządu to uporządkowanie spraw w niektórych obszarach. "Widać potencjał do tego, żeby te tendencje zostały odwrócone" - ocenił.

Niedzielski pytany był o sytuację w innych instytutach, m.in. w Instytucie Reumatologii, powiedział, że sytuacja w instytutach "jest zróżnicowana".

Niektóre - jak wskazał - mają dobre wyniki, inne, jak Instytut Chorób Płuc w Warszawie w ostatnich latach poprawiły swoją sytuację.

Dodał, że ministerstwo przygląda się przede wszystkim "maruderom", czyli tym instytutom , które mają najgorsze wyniki jak Instytut Psychiatrii czy Instytut Reumatologii. Zapewnił, że także w Instytucie Reumatologii stworzony jest plan naprawczy.