Niedzielski: w tym roku największa od końca wojny liczba studentów na wydziałach medycznych

W tym roku notujemy największą liczbę studentów na wydziałach medycznych od końca wojny – zaznaczył w środę w Lublinie minister zdrowia Adam Niedzielski podczas inauguracji Wydziału Medycznego KUL. Na wsparcie tej inicjatywy minister zadeklarował 40 mln zł w formie obligacji.

W uroczystości inaugurującej działalność Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wziął m.in. udział minister zdrowia Adam Niedzielski, który wygłosił wykład inauguracyjny poświęcony polityce prozdrowotnej państwa.

Minister podkreślił, że jego misją od początku objęcia stanowiska jest zapewnienie pacjentom dostępności do usług medycznych przez skrócenie kolejek i czasu oczekiwania do specjalistów.

"Możemy próbować rozwiązywać ten problem różnymi rozwiązaniami ad hoc, ale fundamentalnym, strategicznym rozwiązaniem jest oczywiście większa liczba studentów, większa liczba absolwentów, większa liczba specjalistów. Żeby realizować to dzieło - szczególnie po pewnej wyrwie pokoleniowej, która powstała w latach 90., gdzie zaprzestano kształcenia na dużą skalę w Polsce lekarzy czy innych zawodów medycznych - musimy po prostu wszyscy zewrzeć szyki i utworzyć pewien wspólny front kształcenia na bardzo dużą skalę" - zaznaczył Niedzielski.

Dodał, że oprócz poszukiwania potencjału na uczelniach, które do tej pory zajmowały się kształceniem medyków, "najbardziej budzącym radość zdarzeniem - tak jak dzisiaj - jest to, kiedy uczelnie decydują się na otwieranie nowych struktur".

"Dzisiaj otwieramy nowy wydział nauk medycznych, bo to jest potencjał do tego, żeby otwierać kierunki lekarskie, aby ta liczba specjalistów systematycznie rosła" - uzupełnił minister zdrowia.

Zwrócił uwagę, że ten rok jest przełomowym pod względem liczby osób kształcących się na kierunkach medycznych. "W tym roku odnotowujemy największą liczbę studentów właśnie na wydziałach medycznych od końca wojny. Widać, że nie są to tylko deklaracje, ale daleko idące działania, które prowadzą do tego, że te deficyty zasobów będą coraz to mniejsze" - dodał minister.

Przedstawił, że w roku akademickim 2022/2023 limit przyjęć na kierunek lekarski został zwiększony o 3,2 tys. miejsc w porównaniu z rokiem akademickim 2015/2016 i wynosi obecnie 9,4 tys. miejsc.

Minister zdrowia zapewnił o wsparciu nowej inicjatywy KUL. "Mamy specjalne instrumenty finansowe, które będą wspomagały otworzenie wydziału, wzmocnienie infrastrukturalne. Chcemy przeznaczyć około 40 mln zł na ten cel. Są specjalne obligacje, które będą to wspierały. Myślę, że w ciągu dwóch tygodni (…) te obligacje zostaną przekazane" - powiedział w Lublinie Niedzielski.

W swoim wykładzie wskazał trzy podstawowe zadania realizowane w ramach reformy polityki prozdrowotnej w ostatnich latach w Polsce. Wymienił, że są to: gwarancja 7 proc. PKB, gwarancje wzrostu wynagrodzeń i ustawa o jakości.

"Projekt ustawy o jakości jest w tej chwili procedowany na poziomie rządowym. (…) Mamy zdefiniowane całe zestawy wskaźników, które mierzą efekty kliniczne, efekty również związane z obsługą pacjenta" - sprecyzował.

Zaznaczył, że kolejnym krokiem było zwiększenie koordynacji w systemie opieki zdrowotnej, dlatego powołano m.in. krajową sieć kardiologiczną czy onkologiczną.

"Od października wprowadzamy nowy model opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze POZ mają większe możliwości diagnostyczne. Teraz będzie nawet możliwość robienia Holtera, USG, możliwość konsultacji lekarz-lekarz (…), aby ograniczyć krążenie pacjenta po tym systemie, co też spowoduje zmniejszenie kolejek do specjalistów" - podkreślił Niedzielski.

Minister wskazał również na aspekt ucyfrowienia usług ochrony zdrowia. Przekazał, że 16 mln osób w Polsce ma Internetowe Konto Pacjenta. "Jeszcze nie wszyscy z niego intensywnie korzystają, bo oceniamy, że jest to ok. 4-5 mln osób, ale to jest już potencjał, który pokazuje, że rozwiązania elektroniczne w Polsce to nie jest kwestia projektowania - one się już dawno sprawdzają, mają ugruntowaną dobrą ocenę" - powiedział minister, wskazując na e-receptę czy e-skierowanie. Zaznaczył, że trwają prace nad wprowadzeniem e-rejestracji.

Podczas uroczystości minister zdrowia Adam Niedzielski został uhonorowany Medalem 100-lecia KUL.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski zwrócił uwagę, że powstanie Wydziału Medycznego jest realizacją planów założyciela KUL ks. prof. Idziego Radziszewskiego, który chciał, aby uniwersytet prowadził badania naukowe i kształcenie w jak najszerszym zakresie. Zaznaczył również, że obecność medycyny na uniwersytecie katolickim jest naturalna, bo wynika wprost z Ewangelii.

"Jezus nie tylko sam uzdrawiał, ale także uczył, aby troszczyć się o każdego potrzebującego, w tym także chorego" - powiedział ks. prof. Kalinowski. Podkreślił, że specyfiką kształcenia na nowym wydziale będzie holistyczne spojrzenie na człowieka, w każdym z aspektów jego funkcjonowania.

Nowy Wydział Medyczny KUL zintegruje istniejące już na uczelni kierunki z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu: pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka i biotechnologia. Zajęcia będą odbywać się na kampusie przy ul. Konstantynów w Lublinie. Obecnie na wydziale uczy się około 500 studentów. Od przyszłego roku akademickiego 2023/2024 uczelnia będzie prowadzić również kierunek lekarski, początkowo dla 60 osób.

"Z każdym rokiem ta liczba będzie wzrastać. Uważamy, że w perspektywie sześciu lat czyli w 2029 r., na kierunku lekarskim może być około tysiąca studentów" - dodał rektor KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią w Lublinie. Powstał w 1918 r. Na ponad 50 kierunkach kształci około 9 tys. studentów, z czego 3 tys. na pierwszym roku.