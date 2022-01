Niedzielski: widzimy dynamiczny wzrost zleceń na testy w kierunku covid

Widzimy bardzo dynamiczny wzrost zleceń na badania na covid. Jest to absolutnie niespotykane i ta liczba przyrasta każdego dnia – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał jednocześnie, że pod koniec tygodnia może nastąpić przyspieszenie przyjęć do szpitali.

W poniedziałek resort zdrowia poinformował, że minionej doby wykonano ponad 97,4 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 24,6 tys. antygenowych.

Minister zdrowia na konferencji prasowej w Poznaniu poinformował, że w ostatnim czasie widać bardzo dynamiczny wzrost zleceń na badania.

"Absolutnie niespotykane jest to, co dzieje się w ostatnim tygodniu i co też obserwujemy dzisiaj. Ta liczba zleceń przyrasta każdego dnia" - powiedział Niedzielski.

Wskazał, że to są liczby, które idą "w dziesiątkach tysięcy dziennie i to będzie rosło". Minister wyjaśnił, że pod tym względem jest to odpowiedź na specyfikę omikronu.

Szef MZ podkreślił, że w tej sytuacji oczkiem w głowie są szpitale. Zaznaczył, że obecnie nie zaobserwowano wzrostu hospitalizacji. "My tej sytuacji przyglądamy się bardzo dokładnie. Dzisiaj są spotkania wojewodów z dyrektorami szpitali, którzy mają zweryfikować, jakie są stany hospitalizacyjne" - powiedział.

Dodał, że czarny scenariusz zakłada, że pod koniec tego tygodnia może nastąpić bardzo duże przyspieszenie przyjęć do szpitali.

Zwrócił uwagę, że w tym tygodniu przewidywanych jest średnio 50 tys. zakażeń.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 29 100 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarły dwie osoby z COVID-19. Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 547 315 przypadków. Zmarło 103 846 osób z COVID-19.

W sobotę, 22 stycznia, MZ poinformowało o rekordowej liczbie 40 876 nowych zakażeniach.