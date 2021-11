Niedzielski: widzimy znowu ogromny powrót zainteresowania szczepieniami

Widzimy znowu ogromny powrót zainteresowania szczepieniami, jest to przede wszystkim związane z trzecią dawką, ale również tym, że wielu Polaków dopiero teraz decyduje się na przyjęcie szczepienia - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

"To jest wielki wyraz uznania dla Polaków, widzimy znowu ogromny powrót zainteresowania szczepieniami. To jest przede wszystkim związane z trzecią dawką, ale również - i to mnie cieszy najbardziej - tym, że wielu Polaków w tej sytuacji, dopiero teraz, ale lepiej późno niż wcale, decyduje się na przyjęcie szczepienia" - powiedział Niedzielski, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Przypomniał, że jeszcze miesiąc temu można było się tego samego dnia zapisać na szczepienie. Teraz - zaznaczył - sytuacja wygląda trochę inaczej, właśnie ze względu na to zainteresowanie.

Szef MZ był też pytany, czy w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa - Omikron, będzie więcej miejsc na pacjentów z Covid-19.

"Cały czas wykonujemy ruchy z otwieraniem szpitali tymczasowych. Otwieranie tych szpitali jest tak naprawdę panaceum na to, abyśmy mieli nieco mniej obciążoną tą standardową służbę zdrowia. (...) ewentualne konsekwencje pojawienia się omikrona i ewentualny wzrost zakażeń, to na pewno sytuacji w systemie opieki zdrowotnej nie poprawi".

Niedzielski był też pytany, czy w związku ze stwierdzeniem nowego wariantu koronawirusa w krajach europejskich - jak Belgia - zmianie nie powinny ulec zasady kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski. "Jeżeli będziemy widzieli, że przyrost zapisów dotyczących tej nowej mutacji w bazie europejskiej będzie bardzo duży (...) będziemy podejmowali decyzje o przeniesieniu tych reguł, które teraz zdefiniowaliśmy dla non-Schengen, dla krajów, gdzie jest ruch według zasad Schengen"- przyznał.